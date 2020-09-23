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    中印邊境衝突新利器 印軍用駱駝支援後勤

    中印邊境衝突持續升溫，但邊境位於高海拔地帶，物資運輸與巡邏交通都不容易。圖為印度軍方車隊。（歐新社資料照）

    中印邊境衝突持續升溫，但邊境位於高海拔地帶，物資運輸與巡邏交通都不容易。圖為印度軍方車隊。（歐新社資料照）

    2020/09/24 00:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境衝突問題尚未解決，雙方仍處於緊張狀態，印度軍方將在物資運輸與巡邏交通方面使用雙峰駱駝，其在高山上的高乘載量與優異生存力，成為印度軍方後勤的新利器。

    根據《India Today》報導，印度國防研究及發展組織（DRDO）將在中印邊界拉達克東部的斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi，DBO）和達普桑盆地（Depsang）部署雙峰駱駝協助軍方運輸與巡邏，此計劃於3年前開始策劃，將在中印邊境實際控制線（Line of Actual Control）開始實行。

    此種雙峰駱駝是在拉達克高度超過1萬2000英尺（約3600公尺）的努布拉谷（Nubra valley）中發現，目前正由印度軍方飼養在列城（Leh）的國防部高海拔研究處。在試驗比較印度北部的拉賈斯坦邦的單峰駱駝後，印度軍方發現，雙峰駱駝更適合執行軍方任務，目前正計畫繁殖，根據消息人士指出，預計將繁殖50頭雙峰駱駝供軍方使用。

    印度軍隊的獸醫巴特拉（Col Manoj Batra）表示：「雙峰駱駝可以在1萬7000英尺（約5000公尺）的高度上乘載170公斤的重量，這比目前我們使用的小馬可以載得更多，而且雙峰駱駝在缺水的情況下甚至可以存活至少72小時。」

    為了確保稀有的雙峰駱駝數量可以滿足印度軍方的需求，國防組織將會照需求量持續繁殖，目前印軍將會把雙峰駱駝部屬在偏遠地區，來支撐軍隊的巡邏與後勤能力。

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