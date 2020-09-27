武漢肺炎》阿根廷確診破70萬例 民眾怒︰經濟、疫情毫無起色

阿根廷的武漢肺炎累計病例在26日突破了70萬例，單日新增確診病例和死亡數位居全球前5名內，長期的隔離措施也加深阿根廷人不滿的情緒。（美聯社）

2020/09/27 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕儘管實施了7個月的檢疫隔離措施，阿根廷的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）累計病例還是在26日突破了70萬例，單日新增確診病例和死亡數位居全球前5名內，長期的隔離措施也重創了當地經濟，加深阿根廷人不滿的情緒。

根據《路透》報導，阿根廷在過去7天內，平均單日新增1萬1082確診，僅次於印度、美國、法國和巴西，但這些國家的人口基數都大於阿根廷；另外，阿根廷本週的平均單日死亡數為365人。

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阿根廷衛生官員指出，自3月疫情爆發以來，境內已累計70萬2484例確診，1萬5543人病亡。布宜諾斯艾利斯省則宣布，當局低估了死亡數3523人，這使歷經數個月封鎖而疲憊不堪的阿根廷人感到憤怒，因為封鎖並沒有遏止疫情擴散。

疫情讓阿根廷原本積弱不振的經濟雪上加霜，該國是拉丁美洲最早實施隔離的國家之一，但隨著逐漸放寬，新病例從首都蔓延到全國各省，確診數急遽上升。

現年45歲，居住在布宜諾斯艾利斯的考古學家藍達（Carlos Landa）和他的伴侶感染了武漢肺炎，他表示，2人的生活天翻地覆，他們在不同的衛生保健制度下，1人可以立即檢測，1人則無。藍達說，疫情再次暴露了阿根廷經濟的衰弱和衛生體系的危險，「一切都處於不確定狀態」。

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