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    南非不孕症醫生匿名捐精 兒女恐有300人

    南非德班（Durban）43年前自殺身亡的不孕症醫生華克，近日被查出隱匿捐出精子給前來治療不孕症婦女一事，其兒女恐怕有300人。（示意圖，路透）

    南非德班（Durban）43年前自殺身亡的不孕症醫生華克，近日被查出隱匿捐出精子給前來治療不孕症婦女一事，其兒女恐怕有300人。（示意圖，路透）

    2020/09/27 00:35

    〔中央社〕南非德班（Durban）43年前自殺身亡的不孕症醫生華克，近日被查出隱匿捐出精子給前來治療不孕症婦女一事，其兒女恐怕有300人。

    目前定居澳洲的51歲的南非婦女達洛許（Fiona Darroch）之前被亞馬遜（Amazon）上一篇奇怪的評論觸發了好奇心。這篇評論者是一名定居愛爾蘭的婦女，她正在尋找華克（Norman Walker）醫生。

    而華克醫生正是達洛許的教父，也是為她母親治療不孕症的醫生。

    達洛許在澳洲電視節目SBS Insight的一次獨家採訪中表示，這名愛爾蘭婦女一直嘗試尋找華克，並在亞馬遜評論裡面寫道：「華克醫生同時是我的生父與精子捐贈者。」

    達洛許當時並不知道自己也是一名經由精子捐贈者所生下的孩子。她開始與愛爾蘭婦女分享訊息，然而知道愈多好奇心愈重。

    爾後，達洛許在華克的駕照上面看到他的照片，她立即發現自己的女兒與他的長相十分相似。她意識到是面對母親的時刻了。

    達洛許的母親很清楚地告訴她當年確實透過精子捐贈者才受孕，生下她。當年為達洛許母親治療不孕症的醫生華克說，精子捐贈者是醫學院學生。

    達洛許崩潰了，她法律上的父親已於幾年前過世，而她的生父是誰呢。

    有關華克捐贈精子的真相，多年來透過基因檢測慢慢浮出水面，同時從許多名母親所揭露的事實顯示，這名不孕症醫生，就是孩子們的生父。

    南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天報導，達洛許的懷疑終於在長女2017年過世時所進行的基因測試得到證實。該測試顯示達洛許的兄弟姊妹來自美國、愛爾蘭、澳洲、英國、紐西蘭與南非。他們認為同父異母的手足可能有200至300人。

    這群同父異母的手足自稱是「東尼寶寶」（Tony’s babies）。華克也在妻子癌症過世後，1977年自殺身亡，享年62歲。

    達洛許相信華克可能認為精子的秘密永遠不會被揭發。她說：「我認為他在倫理道德上是不誠實的。我瞭解他們當年並不知道有朝一日基因檢測會如此普遍，可以輕易追溯到族譜。」

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