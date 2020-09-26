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    武漢肺炎》美CDC下令禁止驅逐房客 出租業者群起提告

    疫情期間，紐約布魯克林社區街友數量增多，服務處服務量驟增。（法新社）

    疫情期間，紐約布魯克林社區街友數量增多，服務處服務量驟增。（法新社）

    2020/09/27 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國經濟受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重衝擊，數百萬美國人付不出房租，美國政府因此禁止房東驅逐房客，許多出租屋主告上法院，認為禁止驅逐令違憲，侵害人民財產權。

    國際非營利性組織阿斯彭研究所（Aspen Institute）指出，美國有3000至4000萬租屋族生計受疫情影響，可能付不起房租，落得無家可歸。美國疾病管制暨預防中心（CDC）9月初發布一道4個月的禁令，只要房客提出相關收入文件，並證明因為疫情而未繳納房租，今年年底前房東就不能驅逐房客，違者將處罰鍰。

    然而，至今美國發生至少26項訴訟，不乏擁有超過5000處出租物件的業者聯合向法院提出告訴，認為川普政府此舉違憲。美國公寓協會（The National Apartment Association, NAA）表示，政府的驅逐禁令雖暫時避免房客無家可歸，但期間租屋業者仍要依法負擔房子的修繕、繳稅甚至貸款，紓困明顯不公。防疫政策只顧租客而未顧及出租人，也讓一些收不到房租的屋主開始思考拋售房產，恐惡化美國經濟。NAA也在本月18日宣布加入提告行列，挑戰CDC的禁令。

    美國公寓協會更發文呼籲，租賃業者及出租人也同樣受到疫情的影響，他們同樣苦哈哈，仍要支付員工薪水、保險及貸款。同時政府也應保障出租人驅逐「不適當」租客的權利，避免人民及其財產受到侵害。

    至今為止，美國法院尚未同意訴訟人禁止驅逐令繼續執行的要求。法院認為，這項禁令避免美國產生過多無家可歸者，如果他們瞬間湧入收容所或室內設施，將導致疫情蔓延。全國低收入住屋聯盟（National Low Income Housing Coalition）主席黛安．恩特爾（Diane Yentel）肯定這項政策，但認為禁止令只是短期有效，畢竟政府沒有免除房客債務，或禁止房東向欠繳房租者收取罰款或利息。她呼籲美政府擴大紓困法案，提供人民在疫情期間的租金救助。

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