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    民宅炸成廢墟1死4傷 「真兇」竟是一個打火機

    美國奧克拉荷馬州一處民宅日前發生爆炸，房子瞬間成廢墟，造成1死4傷。（圖擷取自Oklahoma City Fire推特）

    美國奧克拉荷馬州一處民宅日前發生爆炸，房子瞬間成廢墟，造成1死4傷。（圖擷取自Oklahoma City Fire推特）

    2020/09/25 21:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一處民宅日前發生一起爆炸案，屋子瞬間變成一座廢墟，造成1死4傷。事後警方調查發現，造成這場人倫悲劇的「真兇」竟是放在客廳的打火機！

    綜合外媒報導，奧克拉荷馬東北部城鎮埃德蒙（Edmond）本月24日早上7點左右，一處民宅的男屋主尚恩（Shawn Maguire）當天早上起床後，將家中咖啡機插上電源準備泡杯咖啡，沒想到下一秒房子突然發生劇烈爆炸，瞬間成為一座廢墟。

    這起意外造成尚恩14歲的女兒貝克麗（Berkley Maguire）當場死亡；尚恩自己身受重傷，目前正在加護病房；其妻子坦妲（Tanda）、大兒子哈登（Haden Maguire）也因受傷住院；另外還有12歲的小兒子幸虧只有皮肉傷，並無大礙。

    警方調查發現造成這起人倫悲劇的「真兇」，竟是大兒子哈登在事發前一天買的打火機！警方表示，哈登使用完打火機後，隨手就放在客廳的壁爐旁，懷疑可能是丙烷洩漏，在尚恩操作咖啡機時被意外點燃，繼而引發如此恐怖的爆炸。

    此事件震驚奧克拉荷馬當地，消防單位獲報到現場後，形容事發後的街道就像被龍捲風掃過一般，到處都是房屋殘骸，而且因為爆炸威力大，附近3棟民宅也有受到波及。

    有目擊鄰居透露，爆炸後尚恩即使深受重傷，但似乎感覺不到疼痛不斷喃喃自語說自己只是想泡咖啡，結果房子就毀了，「他重複說著同樣的話快好幾千遍」。因為房子因爆炸被毀，尚恩女兒意外慘死，本身重傷，妻兒也受傷住院，其親友已在Gofundme網站上發起募款，希望大家能幫忙這家人度過難關。

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