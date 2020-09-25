宛如拍電影！超狂毒犯開庭突脫逃 閃過法警飛撲落跑

加里森開庭時掙脫法警控制，飛奔衝向樓梯，在下樓梯時閃過一名法警「高危險動作」飛撲，成功逃出法院大樓。（取自「Highland County Press News and Sports」YouTube頻道）

2020/09/25 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名罪犯加里森（Nickolaus Garrison）日前在法庭上面臨被判持有毒品罪，開庭時掙脫法警控制，飛奔衝向樓梯，下樓梯時閃過一名法警「高危險動作」飛撲，最後成功逃出法院大樓，至今仍逍遙法外。然而，英勇的法警卻因此斷了4根肋骨，還有輕微腦震盪。

綜合外媒報導，這起事件發生於週二美國俄亥俄州的法院大樓，34歲的加里森被法警帶往法庭，面臨被宣判持有毒品罪，沒想到，他卻趁前後2名法警一個疏神衝出庭外，讓法庭上準備開庭的官員統統傻眼，從公布的監視畫面可見，有3名法警立刻緊追其後衝了出去。

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從庭外監視器畫面可見到，加里森衝出法庭外後，立刻火速奔向樓梯間，一名法警此時不顧危險，從欄杆飛撲而出，但被加里森躲過撲空，法警悽慘「頭下腳上」一階一階摔下樓梯，隨後2名法警連忙跟下樓梯查看同仁情況。

影片24日被地方相關單位釋出，引發網友熱議，儘管不少網友對受傷的法警趕到同情，也不支持罪犯的行為，不過仍忍不住驚嘆，「好像在拍電影」、「這傢伙手腳真快」、「根本動作片」、「需要一些配樂」、「等等，他在法庭當場逃脫成功？」、「WTF」。

據報導，加里森至今仍然逃亡在外，俄亥俄州高地郡警察局已經尋求公眾協助逮捕罪犯，若被逮到，他將面臨最高1年監禁與2500美元（約新台幣7萬5000元）罰款；另外，這名英勇的法警里諾（Ben Reno）則是摔斷4根肋骨，還有輕微腦震盪。高地郡警長巴雷拉（Donnie Barrera）說，「里諾傷勢仍未痊癒，但沒逮到罪犯讓他比甚麼事都還沮喪」。

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