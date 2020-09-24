川普禁止批判性種族理論 學界傳反對聲音

「批判性種族理論」禁令的最終結果可能是愛國教育的復興。（彭博社）

2020/09/24 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕一份美國政府釋出的備忘錄透露，「批判性種族理論」造成了美國國內基於種族主義引起的分裂意識，因此政府將把「批判性種族理論」從政府機關教育訓練刪除，並將擴大實施到私人企業。對此，學界認為川普政府錯解了「批判性種族理論」，並指出這個理論能幫助美國人對抗種族主義。

綜合外媒報導，川普政府將停止資助涉及反美、分裂性的教育學程，並於9月稍早落實成行政命令，禁止灌輸政府職員接受包含「批判性種族理論」（Critical Race Theory）的意識形態的教育訓練。日前，川普指出，欲將這項禁令的有效範圍擴大到和美國政府有商業承包等等往來關係的私人企業，最終結果是愛國教育的復興。

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批判性種族理論的重要主張之一，是美國由白種人霸權主宰，所有白種人都是種族主義者，並且受益於種族主義。據川普政府詮釋，這個理論長久以來將「美國是個邪惡的種族歧視國家」的概念灌輸進校園中，由此製造了美國國內由種族主義造成的分裂。

加州大學各分校法學院院長與處在「批判性種族理論」研究領域前沿的學者則共同簽署了一份聲明，指出川普政府將一個複雜的理論簡單二分成兩個荒謬部分，而「批判性種族理論」事實上能幫助大學校園形塑反種族主義的思潮。

學術界解釋，「批判性種族理論」的一個核心原則是「種族」並沒有內在蘊含任何意義，「批判性種族理論」邀請人們在前述前提下，不加逃避地直面歷史上、現實中，種族這個概念是怎麼運作的；即使體系中的個體並沒有種族歧視的意圖，種族不平等是怎麼在經濟、政治各體系不斷再生的。因此，他們認為「批判性種族理論」是個重要學說，並對川普政府的作法不以為然。

白人至上與仇恨消弭，種族對立的促成與消解。（中央社）

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