為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參議員提案要求APP註明開發國家 需公開數據儲存地點

    因應TikTok爭議，美國兩黨參議員提出《美國隱私保護法案》。（法新社）

    因應TikTok爭議，美國兩黨參議員提出《美國隱私保護法案》。（法新社）

    2020/09/24 08:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美中之間針對中國短影片APP「TikTok」（抖音國際版）衍生出一連串爭議，川普政府更下令蘋果公司和Google自27日起下架TikTok。針對TikTok爭議，美國國會兩黨參議員週三提出一項法案，要求手機APP需註明是在哪個國家開發的，並公開數據儲存地點。

    佛州共和黨參議員史考特（Rick Scott）與內華達州民主黨參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）提出的《美國隱私保護法案》（American Privacy Protection Act），要求聯邦貿易委員會指示營運APP的所有公司要公開這些APP的開發地點和數據儲存地點。史考特在推特指出，像TikTok和WeChat這些「我們對手支持的APP」，已對安全構成巨大風險，知道這些APP來自哪個國家，是保護美國人的數據和安全的第一步。

    瑪斯托也在聲明中指出，隨著智慧型手機在內華達民眾日常生活中起了越來越大的作用，越來越多消費者將其個人資訊分享給來源不明的APP開發者，有時候是來自俄羅斯、中國或其他地方的公司，他們可能會將內華達民眾的個資分享給那些政府。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    TikTok在美聘2.5萬人門檻高！專家指營收需大漲19倍
    2020/09/23 15:14

    TikTok在美聘2.5萬人門檻高！專家指營收需大漲19倍
    中官媒：中國沒有理由批准「骯髒的」 TikTok交易
    2020/09/23 10:57

    中官媒：中國沒有理由批准「骯髒的」 TikTok交易

    原來常勝軍基金是…
    美科技媒體反思TikTok爭議：TikTok的成功就是美國的尷尬
    2020/09/22 20:11

    美科技媒體反思TikTok爭議：TikTok的成功就是美國的尷尬
    入股TikTok好處？兩優勢推動沃爾瑪廣告業務大幅增長
    2020/09/22 17:26

    入股TikTok好處？兩優勢推動沃爾瑪廣告業務大幅增長
    TikTok交易案恐生變！中官媒稱中國不接受「不平等條約」
    2020/09/22 14:03

    TikTok交易案恐生變！中官媒稱中國不接受「不平等條約」
    國際今日熱門
    罵習富商任志強被判18年 外媒揭露中共審判「不認罪罰更重」
    2020/09/23 09:22

    罵習富商任志強被判18年 外媒揭露中共審判「不認罪罰更重」

    軍事動態》俄核潛艦「喀山號」 進入白海試航 年底加入北方艦隊
    2020/09/23 09:15

    軍事動態》俄核潛艦「喀山號」 進入白海試航 年底加入北方艦隊

    中國冤獄多 許章潤斥「口袋罪」：想治你，就把你裝進去
    2020/09/23 09:10

    中國冤獄多 許章潤斥「口袋罪」：想治你，就把你裝進去

    川普冤家羅姆尼表態支持 大法官提名幾乎篤定通過
    2020/09/23 10:05

    川普冤家羅姆尼表態支持 大法官提名幾乎篤定通過

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播