美參議員提案要求APP註明開發國家 需公開數據儲存地點

因應TikTok爭議，美國兩黨參議員提出《美國隱私保護法案》。（法新社）

2020/09/24 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕美中之間針對中國短影片APP「TikTok」（抖音國際版）衍生出一連串爭議，川普政府更下令蘋果公司和Google自27日起下架TikTok。針對TikTok爭議，美國國會兩黨參議員週三提出一項法案，要求手機APP需註明是在哪個國家開發的，並公開數據儲存地點。

佛州共和黨參議員史考特（Rick Scott）與內華達州民主黨參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）提出的《美國隱私保護法案》（American Privacy Protection Act），要求聯邦貿易委員會指示營運APP的所有公司要公開這些APP的開發地點和數據儲存地點。史考特在推特指出，像TikTok和WeChat這些「我們對手支持的APP」，已對安全構成巨大風險，知道這些APP來自哪個國家，是保護美國人的數據和安全的第一步。

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瑪斯托也在聲明中指出，隨著智慧型手機在內華達民眾日常生活中起了越來越大的作用，越來越多消費者將其個人資訊分享給來源不明的APP開發者，有時候是來自俄羅斯、中國或其他地方的公司，他們可能會將內華達民眾的個資分享給那些政府。

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