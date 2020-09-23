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    NASA「阿提米絲計畫」重返月球 2024送首位女性登月

    NASA日前公布「阿提米絲計劃」最新內容，2024年要送一男一女，2名太空人登陸月球，並待上一週時間。（美聯社）

    NASA日前公布「阿提米絲計劃」最新內容，2024年要送一男一女，2名太空人登陸月球，並待上一週時間。（美聯社）

    2020/09/23 21:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）日前公布「阿提米絲計劃」（Artemis program）最新內容，表示將要在2024年送一男一女飛往月球，並在全新的地點著陸待上一週的時間。

    「阿提米絲計劃」目標之一重返月球，計畫中包括首次將一名女太空人送上月球。而NASA在22日公布最新內容，表示先於2021年11月發射不載人的阿提米絲一號（Artemis I）；2023年發射阿提米絲二號（Artemis II），載人環繞月球但不登陸；2024年就會正式派一男一女，2名太空人坐上阿提米絲三號（Artemis III）登陸月球，並停留一週的時間，過程會離開太空艙2至5次探索月球表面。

    上次NASA的登月任務即是有名的「阿波羅計畫」，1961年展開任務，1969年阿姆斯壯（Neil Armstrong）成為首位踏足月球表面的人類，當時以他為首的3名太空人在月球表面停留21小時半，實際踏上月球的時間僅有2小時半，但也為人類登陸月球奠定重要里程碑；該計畫於1972年結束。

    NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，阿姆斯壯之後雖仍有成功案例，停留月球的時間也越來越長，但都沒到一週這麼久。且1969至1972年阿波羅（Apollo）號是在月球赤道落腳，這次「阿提米絲計劃」預計要在月球南極登陸，期望探索更多地方。該計劃預估將花費280億美元預算（約新台幣8133億元）。

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