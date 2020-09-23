中國最大八角市場爆硫磺燻製 查封141噸送檢

中國廣西壯族自治區市場監管局工作人員檢查待銷八角。（圖擷取自中國質量新聞網）

2020/09/23 16:59

〔中央社〕陸媒報導，廣西南寧的八角產量占中國大陸市場9成，但當地批發市場被查出違法使用硫磺燻製的「硫磺八角」，經檢測二氧化硫殘留量超標16倍多。為此，當局已查封141噸八角送檢。

新京報報導，南寧高峰天然香料物流中心（高峰市場），是廣西最大的香料物流中心，八角一天出貨量高達300噸。當地大部分業者為了縮短工時、降低成本，都使用硫磺燻製八角。

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據報導，新京報記者8月底在高峰市場搜集「硫磺八角」樣品送檢，結果顯示，二氧化硫殘留量達到一公斤500毫克，超過食安標準16倍多。

上述報導刊出後，廣西市場監管局22日通報，當天突擊檢查高峰市場商家是否涉嫌違法銷售二氧化硫嚴重超標的八角，目前已查封141噸八角送檢。

報導表示，根據中國「食品安全國家標準食品添加劑使用標準」，硫磺可以作為食品添加劑，但八角並不在適用範圍之列。

據報導，攝入過量二氧化硫會破壞消化道和呼吸道，產生噁心、嘔吐等胃腸道症狀，長期過量攝入則會引發慢性中毒。

當地一名謝姓業者坦言，如今的高峰市場90%的八角都是「硫磺果」。因為二氧化硫超標，這些八角只能透過批發賣給各地商戶，銷往各地的飯店、餐廳、私人小廚房等，這些商家需求量大，也更喜歡購買便宜的硫磺果。

報導並引述高峰市場一名八角商透露，即使「硫磺八角」泛濫，但也很少被查。「檢查的時候市場會通知，不擺出來就行了」。

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