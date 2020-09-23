乘著陽光！加州6個月又4日大寶寶湖上划水 驚艷網友

可愛又靈活的滑水寶寶奧本（Auburn）首趟滑水表現相當出彩。（圖擷取自Casey Humpherys臉書）

2020/09/23 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕天生好手！近期社群網站上流傳一段滑水影片，滑水者在浮板上站穩身子，架式十足的隨著船隻在陽光下乘風破浪，表情可愛中又透出帥氣，雀躍神情相當吸睛，他的平衡感和技巧令人驚艷，但更值得令人訝異的是，這名來自加州的小小滑水者，年僅6個月又4日。

根據《abcNEWS》報導，這位可愛又靈活的滑水寶寶名叫奧本（Auburn），誕生於今年2月25日，他的父母熱愛水上運動，尤其熱衷於滑水，相當期待有朝一日可以帶著孩子一起享受逐浪快感；近幾週，奧本開始嘗試靠自己的力量走路，望著孩子搖搖晃晃的身影，他的父親羅伯（Rob）決定開始嘗試訓練兒子滑水。

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起先，他們從地板拖行開始訓練奧本的平衡感，接著又花了幾週時間讓他習慣在水面上滑行的感覺；最後，只有6個月又4天大的奧本踩著特製滑水板、身著迷你救生衣，站到了湖面上。正式滑水時，媽媽海瑟（Heather）在一旁監看，羅伯則在船邊旁扶著他，以策奧本安全，影片看起來緊張又刺激，而奧本可愛的笑容和穩定的滑水表現征服了不少網友。

羅伯透露，奧本的手握力不錯，可以將自己固定住30秒，滑行約45公尺；不過他也坦言，其實海瑟擔心孩子太小，並不太樂意讓奧本這麼早挑戰滑水。

奧本滑水表現雖然超齡，但他還是個寶寶，在挑戰更高難度之前，他的父母表示，訓練奧本爬行、走路和說話將是接下來的首要之務。

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