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    陳同佳回台自首一案 林鄭：看不出政府出面有什麼好處

    陳同佳案在去年反送中期間引起台、港間的司法爭端，香港特首林鄭月娥今日表示，看不出由特區政府主動出面有什麼好處，但如陳同佳願意到台灣自首，政府可以提供協助。（路透）

    陳同佳案在去年反送中期間引起台、港間的司法爭端，香港特首林鄭月娥今日表示，看不出由特區政府主動出面有什麼好處，但如陳同佳願意到台灣自首，政府可以提供協助。（路透）

    2020/09/22 11:57

    〔即時新聞／綜合報導〕香港男子陳同佳於2018年2月來台，殺害同行女友後潛逃回港一案，在去年反送中期間引起台、港間的司法爭端，香港特首林鄭月娥今日（22日）表示，看不出由特區政府主動出面有什麼好處，但如陳同佳願意到台灣自首，政府可以提供協助。

    綜合港媒報導，陳同佳潛逃回港後因洗錢罪等罪名入監服刑，去年10月刑滿獲釋，並在香港聖公會秘書長、北京市政協委員管浩嗚勸說下，自稱願意到台灣自首，由於正值反送中抗爭期間，且香港政府一再將訂立「送中條例」的原因歸於陳同佳案，因此在台、港間引起極大關注。

    陳同佳至今仍未來台自首，被害女友母親稍早接受港媒《立場新聞》訪問時表示，陳同佳至今未兌現承諾，呼籲他盡快去台灣投案，並認為台港2地的疫情已經緩和，因此不能再拿疫情當作藉口，希望台港能盡快協商讓陳同佳自首，不要再拖延。

    林鄭月娥今日被記者詢問時表示，陳同佳在香港的違法行為已接受懲治，從法理上他已是自由人，不在香港司法的管轄範圍。陳同佳一案過去因政情，之後又因疫情問題無法展開協商，當台港2地人員開放來往後，屆時陳同佳如果願意到台灣自首，特區政府可以提供協助。

    有記者詢問特區政府可以就此案主動做些什麼事，林鄭月娥說，看不到由政府出面有什麼好處，因為香港最近就其他事向台灣溝通，均沒有得到回應，她希望繼續透過管浩鳴或其他有心人士管道，協助陳同佳到台灣。

    香港男子陳同佳（中）於2018年2月來台，殺害同行女友後潛逃回港，後因洗錢等罪入監服刑，在去年10月刑滿獲釋，於香港聖公會秘書長管浩嗚（右）勸說下，稱願意到台灣自首。（路透）

    香港男子陳同佳（中）於2018年2月來台，殺害同行女友後潛逃回港，後因洗錢等罪入監服刑，在去年10月刑滿獲釋，於香港聖公會秘書長管浩嗚（右）勸說下，稱願意到台灣自首。（路透）

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