武漢肺炎》全球逾95.7萬人病歿 近3085萬例確診

截至台灣20日晚間7時，全球至少95萬7948人死於武漢肺炎，至少3084萬9800例確診。圖為巴勒斯坦醫護人員為民眾篩檢。（法新社）

2020/09/20 20:48

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少95萬7948人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少3084萬9800例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2087萬1300人被認為已康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球19日通報新增5089人病歿、29萬1505起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1133死）、美國（786死）與巴西（739死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬9268人病故、676萬6631例確診，至少257萬7446人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬6532人喪生、452萬8240例確診）、印度（8萬6752人喪生、540萬619例確診）、墨西哥（7萬3258人喪生、69萬4121例確診）及英國（4萬1759人喪生、39萬358例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有95人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（65人）、玻利維亞（65人）及巴西（64人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計32萬2661死、870萬9926例確診；歐洲累計22萬5223死、482萬5798例確診；美國和加拿大共計20萬8518死、690萬9376例確診。

亞洲共計12萬4713死、718萬3805例確診；中東地區共計4萬2093死、178萬8575例確診；非洲共計3萬3829死、140萬1274例確診；大洋洲共計911死、3萬1053例確診。

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