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    到底有什麼好處？美BLM活動家 承認自己多年來偽裝成黑人

    美國印第安納州「黑人的命也是命（Black Lives Matter，BLM）」活動家科爾（Satchuel Cole），承認自己多年來偽裝成非裔。（圖擷自Black Indy LIVE臉書）

    美國印第安納州「黑人的命也是命（Black Lives Matter，BLM）」活動家科爾（Satchuel Cole），承認自己多年來偽裝成非裔。（圖擷自Black Indy LIVE臉書）

    2020/09/20 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕這樣做到底有什麼好處？美國近來陸續發生大學教授和研究生假扮成黑人被踢爆的醜聞，現在又傳出印第安納州「黑人的命也是命（Black Lives Matter，BLM）」活動家科爾（Satchuel Cole），承認自己多年來偽裝成非裔。

    《紐約郵報》報導，科爾在臉書坦承了她所犯下的詐欺行為，「我需要對自己的行為以及所造成的傷害負責，我的謊言傷害了我最關心的人，我在知道自己是白人的同時卻佔據了黑人的空間，我利用了不屬於我的黑人民族性。」

    科爾之所以會出面道歉，主要是印第安納州黑人權益組織Black Indy LIVE踢爆此事，該單位揭露了科爾的白人父母照片，過去的文件更顯示出科爾就是白人。原來，科爾原本的名字叫本頓（Jennifer Benton），2010年更改姓名後她才變成激進的種族運動家。

    在科爾之前，美國喬治華盛頓大學副教授克魯格（Jessica Krug）已坦承自己偽裝成黑人一事，威斯康辛大學麥迪遜分校研究生維托洛-哈達德（CV Vitolo-Haddad）也因為自己假裝是黑人而道歉。

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