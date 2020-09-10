自爆假扮黑人多年引譁然 美大學宣布白人副教授辭職

美國喬治華盛頓大學副教授克魯格日前撰文坦承謊稱黑人，但實際上是猶太白人的身分，引發譁然。（法新社）

2020/09/10 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治華盛頓大學副教授克魯格（Jessica Krug）日前撰文坦承謊稱黑人，但實際上是猶太白人的身分，引發譁然。外媒今報導，校方宣布，克魯格已辭職。

綜合外媒報導，克魯格長期關注非洲、非裔移居人士，3日於部落格發布〈真相與我的反黑人暴力謊言〉（The Truth, and the Anti-Black Violence of My Lies）一文，承認自己其實是堪薩斯城的猶太白人女性，以及錯誤假定自身為北非黑人、美國黑人與來自加勒比海的布朗克斯黑人的身分，並以暴力、盜竊與挪用等字眼，形容自身行徑，是濫用黑人身分與文化的縮影。克魯格還說，假冒身分與早年經歷過的心理健康問題與創傷有關，但非合理化行為的藉口。

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報導指出，克魯格在網路上自爆後，同事聞訊震驚不已，所屬的歷史系也發表聯合聲明，呼籲克魯格請辭，或由校方取消其職位。校方繼先前回應，克魯格已不再授課，並坦言許多學生、教職員工及校友受到傷害，週三再宣布克魯閣辭職且「即刻生效」，本學期課程將由其他老師代為上課，受影響的學生預計本週將獲得進一步訊息通知。

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