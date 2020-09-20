武漢肺炎》日本任命防疫宣導大使 初音未來也入列

「武漢肺炎對策支持者（コロナ対策サポーター）」名單中，真「宅男女神」虛擬歌手初音未來也在列。（法新社）

2020/09/20 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內也嚴重受到影響，尤其東京都內疫情更是令人不敢大意；防疫對策方面，為倡導防疫正確知識，日本政府任命各領域名人為宣導大使，望藉此宣導防疫，而這份名單中，真「宅男女神」虛擬歌手初音未來也在列。

根據《NHK》報導，日本政府任命各領域名人為「武漢肺炎對策支持者（コロナ対策サポーター）」，目的是為宣導正確防疫知識，期望藉此推廣正確防疫方法並減緩疫情；日本政府表示，這份名單考慮未來會再擴增，而目前名單已相當豪華，橫跨體育、醫療、商業及娛樂界，包括日本職棒「讀賣巨人」王牌投手菅野智之、北海道日本火腿鬥士前監督梨田昌孝、日本J聯盟神戶勝利船「中場魔術師」伊涅斯塔（Andres Iniesta）等。

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支持者所錄製的防疫知識推廣影片已陸續公布，其中，在今年3月底染疫的梨田昌孝一度被認為是重症患者，經50日治療後已痊癒出院；對此，梨田昌孝在影片中表示「好好照顧自己是無可取代，且比什麼都重要的事情，只有照顧好自己，才能好好守護家人及最重要的人」，呼籲疫情期間，民眾應留心自己的身體健康，配合政府「3密」防疫政策。

有趣的是，武漢肺炎對策支持者中，也有不可能會染疫的成員存在；「非人類組」部分，可以見到聞名全球的虛擬歌手初音未來，但這位歌姬的宣導影片還未上傳，值得粉絲期待，而知名人形機器人「pepper」的宣導影片則已經公開，俏皮揮動雙手的模樣可以透過宣導網站觀賞。

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