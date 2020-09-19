俄反對派領袖納瓦尼中毒病況好轉 已能下床走動

納瓦尼狀況好轉，目前已能下床走動。（美聯社）

2020/09/19 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕經德國證實遭到神經毒氣所害的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）雖然一度陷入昏迷，但近況已然好轉，納瓦尼今日在他的Instagram帳號發佈了一篇近來有關他身心狀況的文章，還附上了一張他正試圖走下樓梯的圖片，顯示他病況起色不少。

納瓦尼在文中表示，儘管他的情況已然好轉，但復原之路仍稱漫長；納瓦尼說，雖然他在爬樓梯時，雙腿不住打顫，但至少他能努力克服，而不是像之前一樣倒臥病榻，連上下樓梯都有困難。

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納瓦尼也在文中表達了他對醫生們的感謝，他稱柏林夏里特（Charite）醫院的醫生們把他從「理論上是個活人」的狀態搶救回來，讓他重新成為這個現代社會的一份子，也讓他又能在Instagram瀏覽喜歡的內容。

納瓦尼於上月20日飛往西伯利亞的班機上突感不適，班機緊急降落至西伯利亞鄂木斯克市以進行治療，納瓦尼稍後陷入昏迷，需要呼吸器輔助來維持呼吸；22日，在德國協助之下，納瓦尼被送往柏林夏里特醫院；夏里特院方於9月7日表示，納瓦尼已脫離昏迷，不再需要呼吸器輔助。

德國政府於9月2日指稱，軍方在納瓦尼體內檢測出神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」；法國與瑞典的實驗室也證實納瓦尼是受到該種神經毒劑所害。目前歐洲諸國尚在討論對俄羅斯的反制措施。

在 Instagram 查看這則貼文 Алексей Навальный（@navalny）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 上午 2:09 張貼

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