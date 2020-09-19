為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄反對派領袖納瓦尼中毒病況好轉 已能下床走動

    納瓦尼狀況好轉，目前已能下床走動。（美聯社）

    納瓦尼狀況好轉，目前已能下床走動。（美聯社）

    2020/09/19 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕經德國證實遭到神經毒氣所害的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）雖然一度陷入昏迷，但近況已然好轉，納瓦尼今日在他的Instagram帳號發佈了一篇近來有關他身心狀況的文章，還附上了一張他正試圖走下樓梯的圖片，顯示他病況起色不少。

    納瓦尼在文中表示，儘管他的情況已然好轉，但復原之路仍稱漫長；納瓦尼說，雖然他在爬樓梯時，雙腿不住打顫，但至少他能努力克服，而不是像之前一樣倒臥病榻，連上下樓梯都有困難。

    納瓦尼也在文中表達了他對醫生們的感謝，他稱柏林夏里特（Charite）醫院的醫生們把他從「理論上是個活人」的狀態搶救回來，讓他重新成為這個現代社會的一份子，也讓他又能在Instagram瀏覽喜歡的內容。

    納瓦尼於上月20日飛往西伯利亞的班機上突感不適，班機緊急降落至西伯利亞鄂木斯克市以進行治療，納瓦尼稍後陷入昏迷，需要呼吸器輔助來維持呼吸；22日，在德國協助之下，納瓦尼被送往柏林夏里特醫院；夏里特院方於9月7日表示，納瓦尼已脫離昏迷，不再需要呼吸器輔助。

    德國政府於9月2日指稱，軍方在納瓦尼體內檢測出神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」；法國與瑞典的實驗室也證實納瓦尼是受到該種神經毒劑所害。目前歐洲諸國尚在討論對俄羅斯的反制措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    納瓦尼並非機上茶水遭下毒 飯店瓶裝水驗出「諾維喬克」
    2020/09/17 16:19

    納瓦尼並非機上茶水遭下毒 飯店瓶裝水驗出「諾維喬克」
    納瓦尼中毒案仍無解釋 英國：俄羅斯必須回答問題
    2020/09/17 11:56

    納瓦尼中毒案仍無解釋 英國：俄羅斯必須回答問題
    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯
    2020/09/15 15:57

    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯
    俄反對派地方選舉獲數席 德：法國、瑞典也證實納瓦尼遭毒害
    2020/09/14 19:32

    俄反對派地方選舉獲數席 德：法國、瑞典也證實納瓦尼遭毒害
    俄反對派領袖遭下毒？ 俄國召見德國大使：證據拿出來
    2020/09/08 22:11

    俄反對派領袖遭下毒？ 俄國召見德國大使：證據拿出來
    國際今日熱門
    稱《BBC》資深編輯誤解中國 胡錫進趁勢宣傳「大外宣」
    2020/09/18 21:12

    稱《BBC》資深編輯誤解中國 胡錫進趁勢宣傳「大外宣」

    武漢肺炎》鬆綁禁令 南韓擬放寬教會禮拜入場人數
    2020/09/18 20:40

    武漢肺炎》鬆綁禁令 南韓擬放寬教會禮拜入場人數

    中共提「5個不變」並非妥協！內蒙抗漢語教材千人被捕
    2020/09/18 21:39

    中共提「5個不變」並非妥協！內蒙抗漢語教材千人被捕

    喊「王室改革」、槓軍政府 泰國學運近年最大示威明上陣
    2020/09/18 21:59

    喊「王室改革」、槓軍政府 泰國學運近年最大示威明上陣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播