俄反對派領袖遭下毒？ 俄國召見德國大使：證據拿出來

俄羅斯外交部發言人扎卡羅娃（見圖）今日表示，俄方已召見德國駐莫斯科大使，要求德方出示所謂的中毒證據。（路透資料照）

2020-09-08 22:11:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）中毒案件，俄羅斯外交部發言人瑪利亞．扎卡羅娃（Maria Zakharova）今天（8日）表示，外交部已召見德國駐莫斯科大使，以便討論納瓦尼中毒的案件。

《塔斯社》報導，扎卡羅娃對記者表示，「我們希望柏林方能提供所有的檢測數據，包括德國軍方的實驗室數據以及德國外交部所宣稱的『證據』，俄方人員正等候德國大使大駕光臨我們外交部」。

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扎卡羅娃也補充道，由於德國外交部宣稱「有很多證據」（能證明納瓦尼遭人下毒），因此她建議對方該是展現這些底牌的時候了，但扎卡羅娃也強調，「很明顯德國外交部只是在虛張聲勢，他們只是再玩弄政治詭計。」。

是否遭人下毒 德俄各說各話

納瓦尼於上月20日飛往西伯利亞的班機上突感不適，班機緊急降落至鄂木斯克市以進行治療，納瓦尼稍後陷入昏迷，需要呼吸器輔助來維持呼吸；22日，在德國協助之下，納瓦尼被送往柏林夏里特（Charite）醫院；夏里特院方於本月7日說，納瓦尼已脫離昏迷，目前已不需呼吸器輔助。

德國政府於9月2日指稱，軍方在納瓦尼體內檢測出神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則說，這些有毒物質是德國偽造的，「因為當初俄羅斯的醫生在納瓦尼的體內沒有發現任何有毒物質」。

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