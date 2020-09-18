習近平考察湖南強調「紅色基因」 學者：在學毛澤東

中共總書記習近平近期下鄉訪查時，常強調「紅色基因」，被認為在鞏固自身執政合法性。（美聯社檔案照）

2020/09/18 23:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）18日報導，中共總書記習近平近日赴湖南省考察時，對農民說「共產黨堅持為民本色，說到做到」，還強調「紅色基因」要在學生身上得到體現，被認為是要強調自己「繼承紅色基因」，鞏固共產黨執政基礎，為下月召開的中共五中全會熱身。

繼陝西、山西、寧夏及安徽後，習近平16日赴湖南郴州市汝城縣視察，包括前往村民家中，了解當地推動「紅色教育」、發展扶貧產業、鞏固脫貧成果的情況。據悉，習在僅529人的沙洲瑤族村參訪一戶農家時，直言因為有老百姓支持，中共才有「光榮歷程、輝煌事業」，「共產黨堅持為民本色，說到做到」。

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習近平隨後還向所有村民說，中共黨員自己有一條棉被，「也可以分半條給老百姓」，建黨近百年「不忘初心，老百姓把共產黨看成是自家的黨，是老百姓的黨」。同日，習還前往郴州市一所小學視察，直言「紅色基因」要在學生身上得到體現，「革命事業要一代一代傳下去」。

湖南學者彭家珍受訪指出，習近平此行似乎要向全黨和全國人民強調，自己是真正的紅色血統，「他走到哪都要強調紅色基因代代相傳，這都是向毛澤東學的，包括行事方式、語言詞彙，都是在模仿毛澤東的風格。」

彭又提到，近期《人民日報》等黨媒刊登的一系列文章，對經歷過文化大革命的人而言似曾相識，「提倡節約、提倡中小學生參加勞動實踐，都是毛澤東搞過的。習的這些提倡在毛澤東那裡都能找到。例如，戴著紅領巾的小學生一塊兒照相，實際上現在朝鮮（北韓）也搞這一套。」

蘇州中學前教師潘露則表示，習此次到毛澤東的故鄉湖南考察，一是為自己執政尋找合法性，二是體現自己在黨內獨特的地位。習想強調，他繼承毛澤東最大的革命遺產，是正統的革命家後代，「有一種來自於毛澤東的合法性」。再者，在中共中央黨校前教授蔡霞，以及新一批黨校黨內人士的倒習呼聲中，「習想去覲見太祖，為自己壯膽。」

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