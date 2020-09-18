黑人抬棺再進化？厄瓜多女子「騎棺舞」 彷彿女上男下騎死人

厄瓜多一名女子在裝有情人遺體的棺材上扭腰擺臀，彷彿是按照女上男下的姿勢讓死者得以開心升天。（圖擷自@OutSmokeChapo推特）

2020/09/18 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕來自非洲的黑人抬棺舞在全球掀起熱潮，沒想到如今在厄瓜多更出現了「騎棺舞」，只見一名女子在裝有情人遺體的棺材上扭腰擺臀，彷彿是按照女上男下的姿勢讓死者得以開心升天。

據厄瓜多最大日報之一的《El Universo》報導，此事起因於厄瓜多曼塔（Manta）一名38歲的商人基吉耶（Marlon Mero Quijije），10日在街頭遭槍殺喪命，兇嫌使用衝鋒槍作案並擊中了基吉耶3次，目前警方仍在調查案情，但初步判斷犯案動機是搶劫項鍊。

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據《Montevideo Portal》報導，就在基吉耶出殯的那一天，他的愛人騎在棺材上熱舞，搭配著雷鬼歌手Emcidues的歌曲《Ella Quiere Hmm..Haa..Hmm》，讓現場陷入嘉年華般的狂歡。

「騎棺舞」的影片目前在推特上已超過1000萬人次觀看，有網友批評這種行為根本是在褻瀆死者，葬禮上不應該出現這樣子的狀況，但也有不少網友認為這也許是緬懷死去愛人的一種方式。

相關影片請見：

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661 — DreadChapo.com （@OutSmokeChapo） September 14, 2020

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