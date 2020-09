黑人抬棺再進化？厄瓜多女子「騎棺舞」 彷彿女上男下騎死人

2020/09/18 11:10

〔即時新聞/綜合報導〕來自非洲的黑人抬棺舞在全球掀起熱潮,沒想到如今在厄瓜多更出現了「騎棺舞」,只見一名女子在裝有情人遺體的棺材上扭腰擺臀,彷彿是按照女上男下的姿勢讓死者得以開心升天。

據厄瓜多最大日報之一的《El Universo》報導,此事起因於厄瓜多曼塔(Manta)一名38歲的商人基吉耶(Marlon Mero Quijije),10日在街頭遭槍殺喪命,兇嫌使用衝鋒槍作案並擊中了基吉耶3次,目前警方仍在調查案情,但初步判斷犯案動機是搶劫項鍊。

據《Montevideo Portal》報導,就在基吉耶出殯的那一天,他的愛人騎在棺材上熱舞,搭配著雷鬼歌手Emcidues的歌曲《Ella Quiere Hmm..Haa..Hmm》,讓現場陷入嘉年華般的狂歡。

「騎棺舞」的影片目前在推特上已超過1000萬人次觀看,有網友批評這種行為根本是在褻瀆死者,葬禮上不應該出現這樣子的狀況,但也有不少網友認為這也許是緬懷死去愛人的一種方式。

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661