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    「五眼聯盟多一眼」 英國樂見日本加入

    日本在8月初表態有意願加入由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的國際情報分享聯盟「五眼聯盟」，成為該組織的第六眼；對此英國首相強森（見圖）在昨天表示，樂見日本加入「五眼聯盟」。（法新社）

    日本在8月初表態有意願加入由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的國際情報分享聯盟「五眼聯盟」，成為該組織的第六眼；對此英國首相強森（見圖）在昨天表示，樂見日本加入「五眼聯盟」。（法新社）

    2020/09/17 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕日本在8月初表態有意願加入由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的國際情報分享聯盟「五眼聯盟」，成為該組織的第六眼；對此英國首相強森在昨天（16日）表示，樂見日本加入「五眼聯盟」。

    綜合外媒報導，強森昨天（16日）在國會接受議員質詢時表示，英國與日本之間擁有一個出色、奇妙的情誼，是非常緊密的國安與安全夥伴關係，「讓日本加入的想法，或許是一個有效拓展情報聯盟的方式」，對英國來說，「這也是把志同道合的民主國家團結在一起的大好機會」。

    日本前防衛大臣、現任規制改革擔當大臣河野太郎曾在今年8月14日時，表達日本加入五眼聯盟的想法，「日本（與該聯盟）的關係能更緊密，甚至密切到使該組織被稱為『六眼』」，擴大日本與「五眼」的關係，能及早與盟友分享情報，同時獲取高度保密的情資；不過河野當時也認為，日本不一定需要通過特定的正式加入程序，因為「五眼」並非正式國際組織，保持緊密的交流合作則可。

    此外，五眼聯盟的所有成員也一致認為中國是新的威脅，包含潛在的「第六眼」日本；強森也針對香港與新疆的情勢表達關切，更譴責中國在新疆針對維吾爾族等穆斯林少數民族的鎮壓「令人感到厭惡」，但即便如此，他還是認為中國的打壓行為不算是法律定義上的「種族滅絕」，而這說法也引起人權主義者的批評。

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