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    流亡海外首發聲！ 張崑陽親證「已離港」 千字文讓網友淚崩

    張崑陽（見圖）今日稍早在臉書發表千字長文證實他因安全考量而離開香港。（圖擷取自臉書＿張崑陽 Sunny Cheung）

    張崑陽（見圖）今日稍早在臉書發表千字長文證實他因安全考量而離開香港。（圖擷取自臉書＿張崑陽 Sunny Cheung）

    2020/09/15 23:33

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施，包含羅冠聰等香港民主本土派人士走避他國，日前親中港媒傳言前「民間外交網絡」發言人張崑陽已離開香港，但從未獲本人證實。今（15日）晚張崑陽在臉書發表千字長文，證實因安全考量已離開香港，透露遠離香港的「親友、戰友與港人」使他傷感、愧疚與痛苦，並誓言「以一生來回報鄉土」，也籲請各界「能多加協助其他被迫流亡和身陷囹圄的手足」。

    張崑陽證實他現在人已不在香港，但基於安全等考量，現在還不能公開行蹤。張崑陽表示，即使面臨港版國安法，仍想堅守香港，讓徬徨無助的港人知道這城市還有同志守著。

    張崑陽指出，但人質外交情勢隨著美中衝突升溫也漸漸浮現，近來被跟蹤的次數更是大幅增加，離開香港是出於安全考量而逼不得已的決定，卻被親中媒體扭曲造謠，指稱他是要成立流亡議會，還被中國駐英大使劉曉明拿來大做文章，使他在無意間淪為被中共用來阻遏國際社會支持港人抗爭的棋子。

    張崑陽表示，過去與戰友投入國際線工作時，早已覺悟可能會陷入風暴之中，但中國藉他離港的決定來「設局」，讓他清楚意識到他所面臨的風險，以及難以安全回港的事實。

    「鄉愁是最難以抒懷的痛苦。離開了家人和伴侶令我背負難以名狀的悲傷。」張崑陽說：「離開了戰友，使我對未能跟他們齊上齊落深感愧疚。離開了香港這片土地，有了地域的界限，感覺再不能跟共同體同氣連枝又是十分痛苦。」

    「這是我人生頭一回明白到異鄉人『失根』的意味。」張崑陽表示，但他的心酸苦楚應該由自己吞忍，「希望大家能多加協助其他被迫流亡和身陷囹圄的手足。離散的他們，或不是鎂光燈下的主角，但卻是這場運動最值得讚頌的人物。」

    張崑陽表示，參與抗爭的港人不是鎂光燈下的主角，但他們基於自身對港人共同體的熱愛所走上的自由解放之路，注定荊棘滿途，他們被這城市狠狠放逐，港人是「被遺棄的亞細亞孤兒，在孤立中選擇團結，在屈辱中選擇成長，在圍困中選擇前進。疼痛而清醒的生存慾望令他們共同變得勇敢，前赴後繼地為自己的應許之地貢獻與獻身。沒有他們，殘垣斷壁的香港不可能有了全新的精神面貌，以無私與愛填補了這都會的蒼白。這一切，值得我們眾人銘記在心，也要在香港往後的編年史中流傳開去」。

    張崑陽表示：「局勢未明，歸期未定。風高浪急，長路會否漫漫，一切仍是未知之數。等待的本質並不痛苦，痛苦只對意志產生作用。是求生的意志，是復仇的意志，是求勝的意志，是歸來的意志。意志或有受挫，但要爭取自由，必從歷練中走過。追求民主並非一蹴而就，若明白政治作為一種志業是長年的承諾，犧牲是建立文明的代價，那我更沒有太多自憐喘息的空間。」

    「此刻，我會帶著贖罪的心情繼續走下去。」張崑陽說，「因為我真的不能忘記已經逝去的手足是怎樣用生命為香港奮鬥，為自由作最崇高的吶喊。我不能忘記還在香港的同胞是如何受苦，終日活在惶恐之中。我不能忘記生我丶育我的鄉土如何對我有恩。我有罪，亦準備好用一生來償還。我有罪，故希望以一生來回報鄉土。」

    「我們不能選擇生在哪裏，但可以選擇哪裡成為自己的歸宿。」張崑陽嘆道，「世界之大，幸與不幸，我們還是被命運安排在帝國的邊陲。或許這是香港人的天命，要我們目睹帝國的殘酷與荒涼，考驗我們在寸草不生之地開墾希望，在夾縫中尋找曙光。」

    最後，張崑陽說，期盼不久的將來便能昂首歸港，並說，「一如以往，我也會善用自己的身位和知識，與各位香港人並肩作戰。今日一別，不知何時才能重聚。城內良善而堅強的人，是我見過最美麗的風景。香港二字，永遠長存我心。大家珍重。」

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