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    Netflix執行長不考慮中國市場？ 黃之鋒提2大證據：顯而易見

    影音串流平台Netflix執行長哈斯廷斯日前表示，近年來不曾花時間在中國市場上，反而專注於拓展全球其他地區。（路透）

    影音串流平台Netflix執行長哈斯廷斯日前表示，近年來不曾花時間在中國市場上，反而專注於拓展全球其他地區。（路透）

    2020/09/16 01:02

    〔即時新聞／綜合報導〕影音串流平台Netflix執行長哈斯廷斯（Reed Hastings）日前表示，近年來不曾花時間在中國市場上，反而專注於拓展全球其他地區。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒也指出，Netflix至今仍在全球逾190個國家，播映他在2017年的紀錄片《黃之鋒：熱血青年vs.超級強權》。文末，黃之鋒也分享他在日舞影展上與哈斯廷斯的合照。

    Netflix創辦人、執行長哈斯廷斯日前接受美媒《CNBC》訪問時指出，Netflix過去數年內，都不曾花時間在進軍中國市場，反而專注於提供全球各地區的觀眾娛樂，他也一一點出，亞洲各國包含韓國、日本、印尼及印度等，還有整個歐洲以及拉丁美洲，都有蓬勃發展的空間。

    對此，黃之鋒說，大家可能會困惑Netflix執行長的言論，是否只是討好美國社會的公關說詞。黃之鋒指出，哈斯廷斯赴2017年的日舞影展（Sundance Film Festival），完整觀看完黃之鋒在2017年的紀錄片《黃之鋒：熱血青年vs.超級強權》（oshua: Teenager vs. Superpower）後，拍板定案購入該片版權。

    黃之鋒表示，2017年至今，Netflix仍在全球190多個國家或地區播放該片，說明了Netflix已作了一個清晰的抉擇。

    黃之鋒指出，只要這部紀錄片《Joshua: Teenager vs Superpower》還能在Netflix播映，要進入中國市場就是難上加難。而企業如何在普世價值與中國市場之間抉擇，是未來中國與西方世界角力之下，商界領袖不得不面對的難題。

    另外，黃之鋒也附上他針對該議題，在群眾募資平台Patreon 上發表的2千字深入剖析長文。

    文末，黃之鋒也分享他在日舞影展上與哈斯廷斯的合照。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    文末，黃之鋒也分享他在日舞影展上與哈斯廷斯的合照。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

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