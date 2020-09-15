以色列與阿聯、巴林關係正常化 簽署儀式今在白宮登場

以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林將於今日在美國白宮簽署歷史性協議，正式宣告恢復雙邊關係。（路透）

2020/09/15 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕在美國斡旋下，以色列分別與阿拉伯聯合大公國、巴林宣布雙邊關係正常化，震撼阿拉伯世界，3國代表將於今日在白宮簽署歷史性協議，開啟新的中東局勢。

根據《路透》報導，在美國總統川普的主持下，簽署儀式將於美東時間中午（台灣時間16日凌晨12點）在白宮登場，屆時以色列總理納坦雅胡將和阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）、巴林外長阿卜杜勒拉蒂夫（Abdullatif Al Zayani）簽署協議，正式宣告恢復雙邊關係。

請繼續往下閱讀...

繼埃及和約旦後，阿聯和巴林將成為第3、第4個與以色列建交的阿拉伯國家。此次簽約被視為以色列一次重大的外交勝利，在沒有撤出約旦河西岸占領區讓巴勒斯坦人建國的情況下，突破阿拉伯國家長期的孤立。外界認為，為了對付共同的敵人伊朗，阿拉伯國家放下對以色列的歷史仇恨，轉而與之合作。

以阿和解的另一大贏家是川普，這有助於他鞏固美國基督教福音派的票倉。川普女婿、白宮顧問庫許納（Jared Kushner）呼籲更多的阿拉伯國家與以色列達成協議，據傳華府下一個目標將是阿曼，其領導人上週與川普通話；川普也在拉攏沙烏地阿拉伯，但沙國國王表示仍未做好準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法