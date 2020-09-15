為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列與阿聯、巴林關係正常化 簽署儀式今在白宮登場

    以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林將於今日在美國白宮簽署歷史性協議，正式宣告恢復雙邊關係。（路透）

    以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林將於今日在美國白宮簽署歷史性協議，正式宣告恢復雙邊關係。（路透）

    2020/09/15 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國斡旋下，以色列分別與阿拉伯聯合大公國、巴林宣布雙邊關係正常化，震撼阿拉伯世界，3國代表將於今日在白宮簽署歷史性協議，開啟新的中東局勢。

    根據《路透》報導，在美國總統川普的主持下，簽署儀式將於美東時間中午（台灣時間16日凌晨12點）在白宮登場，屆時以色列總理納坦雅胡將和阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）、巴林外長阿卜杜勒拉蒂夫（Abdullatif Al Zayani）簽署協議，正式宣告恢復雙邊關係。

    繼埃及和約旦後，阿聯和巴林將成為第3、第4個與以色列建交的阿拉伯國家。此次簽約被視為以色列一次重大的外交勝利，在沒有撤出約旦河西岸占領區讓巴勒斯坦人建國的情況下，突破阿拉伯國家長期的孤立。外界認為，為了對付共同的敵人伊朗，阿拉伯國家放下對以色列的歷史仇恨，轉而與之合作。

    以阿和解的另一大贏家是川普，這有助於他鞏固美國基督教福音派的票倉。川普女婿、白宮顧問庫許納（Jared Kushner）呼籲更多的阿拉伯國家與以色列達成協議，據傳華府下一個目標將是阿曼，其領導人上週與川普通話；川普也在拉攏沙烏地阿拉伯，但沙國國王表示仍未做好準備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳是下一個與以色列建交國家 阿曼歡迎以巴正常化協議
    2020/09/13 16:54

    傳是下一個與以色列建交國家 阿曼歡迎以巴正常化協議
    抗議以色列和巴林將建交 巴勒斯坦人焚燒各國領袖照片
    2020/09/13 10:32

    抗議以色列和巴林將建交 巴勒斯坦人焚燒各國領袖照片

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    宣布以色列、巴林達成和平協議 川普：另一個歷史重大突破！
    2020/09/12 08:11

    宣布以色列、巴林達成和平協議 川普：另一個歷史重大突破！
    美推動以阿和解 沙烏地國王告訴川普：先公正解決巴勒斯坦問題
    2020/09/07 13:25

    美推動以阿和解 沙烏地國王告訴川普：先公正解決巴勒斯坦問題

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    以色列阿聯歷史性直航 專機飛越沙烏地領空
    2020/08/31 21:13

    以色列阿聯歷史性直航 專機飛越沙烏地領空
    以阿達成和平協議 以色列官員：巴林、阿曼可能跟進
    2020/08/17 11:36

    以阿達成和平協議 以色列官員：巴林、阿曼可能跟進
    國際今日熱門
    白羅斯總統盧卡申科今訪俄國 明斯克昨10萬人抗議500人遭捕
    2020/09/14 18:22

    白羅斯總統盧卡申科今訪俄國 明斯克昨10萬人抗議500人遭捕

    武漢肺炎》驚！日本皇居內傳首例確診 宮內廳：未接觸天皇
    2020/09/14 15:53

    武漢肺炎》驚！日本皇居內傳首例確診 宮內廳：未接觸天皇

    武漢肺炎》首爾再度延長10人以上集會禁令 直至10月11日
    2020/09/14 16:03

    武漢肺炎》首爾再度延長10人以上集會禁令 直至10月11日

    深圳1家解放軍背景公司蒐集全球240萬人個資 澳洲總理也受害
    2020/09/14 16:12

    深圳1家解放軍背景公司蒐集全球240萬人個資 澳洲總理也受害

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播