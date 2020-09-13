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    武漢肺炎》南韓添121例 先前集體感染案影響持續之際又爆新案

    南韓防疫單位今日公告，12日增加121例確診，其中本土病例佔99例。圖為首爾街景。（法新社）

    南韓防疫單位今日公告，12日增加121例確診，其中本土病例佔99例。圖為首爾街景。（法新社）

    2020/09/13 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，光化門集會案等集體感染案影響持續，境內各地又有小規模集體感染案發生。據南韓防疫單位今日公告，12日增加121例確診，其中本土病例佔99例，雖為8月14日以來首度單日本土病例降至百例以下，但各集體感染案影響仍在持續。首爾市一衛生用品公司和慶尚北道一說明會爆發群聚感染，截至最新，兩案累計病例達18例，其餘地區集體感染案也仍在發酵。

    《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓12日新增121例確診病例、3例死亡病例，累計確診病例數達2萬2176例，累計死亡病例達358例。12日為連續第11日單日新增病例維持在200例以下。

    新增病例中，仍以本土病例為主，佔新增病例中的99例，出現在首都圈部分病例分別為首爾市30例、京畿道27例、仁川市3例；首都圈之外病例為大邱市14例、忠清南道9例，蔚山市4例，釜山市3例，光州市、大田市、慶尚北道、慶尚南道各2例，江原道1例。

    南韓昨日本土病例數為8月14日以來，首度下降至百例以下，然而各地仍有集體感染案發生；首爾市江南區一衛生用品公司和慶尚北道漆谷郡一場說明會發生群聚感染，據防疫單位統計，相關病例分別累計至10例和8例。除此之外，光化門集會、延世醫療院、佛教傳教所、物流中心、大田市保健品說明會、忠清南道錦山郡一間療養院的疫情也還在發酵。

    另外境外輸入病例佔新增病例中的22例，其中7例為入境檢疫過程確診，15例為入境後隔離期確診；觀察病例來源地，分別是烏茲別克7例，印度4例，菲律賓3例，秘魯2例，哈薩克、俄羅斯、日本、阿聯酋、匈牙利、巴西各1例。

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