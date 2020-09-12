阿富汗與塔利班和談今登場 預料國家體制是關鍵

阿富汗經歷長達20多年的戰亂後，喀布爾當局與民兵組織塔利班在各方努力下，今天在卡達首都杜哈進行和平談判。（路透）

2020/09/12 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗經歷長達20多年的戰亂後，阿富汗喀布爾當局與民兵組織塔利班（Taliban）在各方努力下，今天（12日）終於在卡達首都杜哈展開和平談判，雖然雙方為和平踏出第一步，但外界並不看好能馬上達成共識，預料未來阿富汗的國家體制將會是談判重點之一。

綜合外媒報導，雖然外界樂見喀布爾當局與塔利班坐下來和談，但認為阿富汗的和平之路仍有很大的一段路要走，主要是因為雙方對阿富汗未來的國家體制有不小的分歧；喀布爾當局希望能維持目前所施行的立憲共和國，並維持已所賦予人民的權利，包含各種女權，然而塔利班則反對承認喀布爾當局，想將阿富汗轉變成伊斯蘭「酋長國」（emirate），一種導入伊斯蘭教法的君主制政體。

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聯合國秘書長阿富汗特別代表里昂（Deborah Lyons）9月曾對聯合國安理會表示，「談判將不得不碰觸一連串嚴肅的問題，即阿富汗人想要一個什麼樣的國家」；將會出席雙方談判的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）則呼籲雙方把握這次機會達成和平協議，他強調，阿富汗人未來的國家體制當然是自己決定，但希望最終的解決方案中能保護所有阿富汗人的權利，且保護社會進步，「包括婦女能出現在公眾生活的權利」。

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