阿富汗總統釋善意 宣布將釋放175名塔利班囚犯

2019-05-03 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗總統阿什拉夫（Ashraf Ghani）今天（3日）宣布，將在今年穆斯林的齋戒月（5月5日）前，釋放175名塔利班囚犯，並呼籲塔利班派代表前往喀布爾或國內其他省份去接收他們，以釋出善意，盼塔利班能和阿富汗政府進行和平談判。

綜合報導指出，支爾格大會為期5日，今天是閉幕式，與會者有來自阿富汗各地的3000名代表，以及伊朗和巴基斯坦的阿富汗難民代表齊聚一堂，討論阿富汗和平的可能性。阿什拉夫在會上呼籲各方停火，並要塔利班為和平談判做好準備。

報導指出，由於塔利班認定阿富汗政府是傀儡政權，因此堅持不願和當局面對面對談。未出席支爾格大會的塔利班，本週將另行於卡達首都杜哈與美國和平特使哈里札德進行會談。

不過，由於塔利班至今和美國舉行過的數次會談，阿富汗政府都被排除在外，所以即便美國與塔利班達成協議，商定最終撤軍時間表，塔利班還是得和阿富汗方面進行協議。

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