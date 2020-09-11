阿富汗塔利班和談週六登場 龐皮歐將飛往卡達與會

阿富汗內部和平會談12日將在卡達首都多哈展開。圖為塔利班代表團。（法新社資料照）

2020/09/11 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）和卡達外交部10日宣布，多次延期的阿富汗和平會談，週六（12日）將在卡達多哈（Doha）展開，除了塔利班和阿富汗政府代表團外，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也將到場與會。

綜合外媒報導，塔利班發言人納伊姆（Muhammad Naeem）10日聲明表示，組織願意參與12日到22日的阿富汗內部談判，並補充提到，會議將在卡達進行。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）的發言人賽迪奇（Sediq Sediqqi）則推文表示，多名現任政府高級官員將參與多哈會談，已為和平做出一切必要安排。

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塔利班在911攻擊事件紀念日前夕宣布將展開和平會談，塔利班組織曾在1996年到2001年掌權時，庇護主導911攻擊事件的蓋達組織（Al Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden），美軍也在2001年911事件後進駐阿富汗，開始長達19年的對立。

美國總統川普（Donald Trump）10日表示，國務卿龐皮歐在傍晚飛往卡達首都杜哈參與阿富汗內部歷史性的和平會談。川普也強調，美國在阿富汗推動的和平進程中，擔任重要角色。

龐皮歐則發表聲明提到，美國相當歡迎阿富汗推動和平進程，這將是阿富汗結束長達40年戰亂和流血衝突的歷史性機會。龐皮歐呼籲雙方的代表團在會議中，表現出取得共識需要的「務實和靈活性」，並表示，美國將依據協議內容予與支持。

美國在今年2月與塔利班簽訂和平協議後，將大批美軍撤離阿富汗，阿富汗政府和塔利班面臨數個月的僵局。一名知情官員則透露，本週在卡達展開的和平會談，預計不會有國際官員在會中擔任調解人，阿富汗政府和塔利班都表示，更願意在沒有第三方主持的情況下直接對話。

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