驚人開箱！漢堡薯條完整保存24年 美國麥當勞解釋了

影音平台「Tiktok」帳號aly.sherbg上個月底發布一段影片，祖母開箱了1996年購買的麥當勞漢堡和薯條，除了薯條稍顯乾扁，兩者都沒有發霉及腐爛的狀況。（圖取自Tiktok）

2020/09/11 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕近期有人在影音平台上傳一段影片，她的祖母在影片中「開箱」放了24年的麥當勞漢堡和薯條，外觀保存之好，就如同剛出爐一樣。美國麥當勞品牌聲譽總監出面回應指出，應該是這名老婦將漢堡及薯條存放在非常乾燥的環境，才能讓食物的保存狀況如此良好。

綜合外媒報導，影音平台「Tiktok」帳號aly.sherbg上個月底發布一段影片，她的祖母開箱了1996年購買的麥當勞漢堡和薯條，紙袋上還有當年的廣告；隨後她拿出薯條和漢堡，但除了薯條稍顯乾扁，兩者都沒有發霉及腐爛的狀況。

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影片上傳後隨即引發熱議，美國麥當勞品牌聲譽總監克里斯騰森（Anne Christensen）出面滅火，她指出，在正常環境下，麥當勞的漢堡像普通食物一樣會分解，但食物分解需要適當濕度，若水分不足，就可能不會發霉，她認為或許是這名老婦存放漢堡、薯條環境十分乾燥，因此才會保存得這麼好。

在美國羅格斯大學鑽研食品科學的教授沙夫納（Donald W. Schaffner）強調，麥當勞的解釋相當正確，「完全就是事實」。

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