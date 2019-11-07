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號稱全球最古老！ 澳洲男存放麥當勞漢堡將近25年

澳洲2名男子聲稱，他們在1995年購買的麥當勞漢堡放在棚屋多年後，至今仍未腐爛分解。（法新社）

澳洲2名男子聲稱，他們在1995年購買的麥當勞漢堡放在棚屋多年後，至今仍未腐爛分解。（法新社）

2019-11-07 19:39:12

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲2名男子聲稱，他們在1995年購買的麥當勞漢堡放在棚屋多年後，至今仍未分解，2人還把這個將近25歲的「四盎司牛肉堡」視為「夥伴」。

《法新社》報導，39歲的狄恩（Casey Dean）和38歲的尼茲（Eduards Nits）十幾歲就開始在阿得雷德（Adelaide ）的麥當勞分店點購四盎司牛肉堡，一直持續至今。2人在青少年時期突發奇想，試圖把漢堡永遠保留下來，因而出現這個據稱將近25歲的「四盎司牛肉堡」。

這個漢堡大部分時間被鎖在一個木板和紙板製成的盒子裡，盒子長達10年被放在阿得雷德一個棚屋與衣服混在一起，當地夏季氣溫經常超過攝氏30度。目前漢堡比原本的尺寸縮小了一點，但它的形狀仍然完好無損，沒有發霉的跡象，沒有怪味。狄恩說，「芝麻也還在，只有少數掉落了」。

這2人說，到了2020年11月，他們與四盎司牛肉堡的關係就已持續25年，這是許多婚姻都無法達成的里程碑。2人稱其為「Senior Burger」，他們並多次稱呼漢堡為「夥伴」。

他們認為，這是世界上已知「最古老」的麥當勞漢堡，超過放在冰島展示櫃超過10年的漢堡。狄恩說，他可以理解有些人對他們的說法抱持懷疑，但他認為老式的包裝可以準確地將漢堡的製作日期推回1990年代中期。

麥當勞的發言人沒有對這一說法提出異議，表示為何漢堡不會腐爛的問題「時不時」會出現，但有一個「簡單的解釋」，在乾燥的環境中，沒有足夠的水分讓細菌滋長以分解食物。

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