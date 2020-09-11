癲癇發作呼吸衰竭 大貓熊圓仔的阿嬤「雷雷」31歲死亡

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「雷雷」9日因為癲癇發作死亡。（圖翻攝自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕木柵動物園的動物明星大貓熊圓圓的母親、圓仔與妹妹的阿嬤「雷雷」，傳出9日因為癲癇發作死亡，年齡31歲。
《中新網》報導，中國大熊貓保護研究中心指出，今年6月下旬，住在四川基地的雷雷第一次癲癇發作，8月中旬開始發作頻率增加，9月時雷雷已經因為癲癇與年老，喪失運動與進食能力，需要人工輔助進食，身體也變得虛弱。報導指出，專家與獸醫對雷雷進行多次救治，但9日雷雷癲癇持續發作，引發呼吸循環衰竭死亡。
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