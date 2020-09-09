中大衛星遙測三峽大壩防護壩輕微下陷 長江流域約1/3台灣面積耕地被淹
〔記者吳柏軒／台北報導〕中國三峽大壩頻傳壩體變形危機；中央大學太空及遙測研究中心利用多元衛星，首度使用超高解析衛星影像來建立該大壩的3D模型，目前顯示其右岸防護土石壩有輕微下陷趨勢，壩體則無明顯變形，另發現長江7月有超過1萬平方公里耕地被洪水淹沒，約3分之1個台灣，洪患嚴重。
中央大學表示，太遙中心利用永久散射體雷達差分干涉（PSInSAR）技術分析三峽大壩的長期變形狀況，發現三峽大壩上游不遠處，水庫右岸的茅坪溪防護土石壩的壩體中段上部，觀察到有輕微的下陷趨勢，大致上沿衛星觀測方向，每年下沈約5mm。
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至於外界關心的壩體變形，該遙測研究顯示，從2015年至今的雷達衛星影像來看，三峽大壩的壩體相當穩定，僅不同蓄水高度及溫度導致週期性彈性變形，但壩體本身無明顯的沉陷、抬升或變形，也透過衛星立體測繪建立大壩的3Ｄ模型，也沒發現破壞變形處。
另，中國南方地區5月下旬起連續40天發布暴雨警報，造成長江、淮河等流域嚴重洪患，太遙中心也透過雷達影像的變遷分析技術，進行長江中下游淹水範圍判讀，發現月有1萬8千平方公里的土地被洪水淹沒，其中有1萬平方公里是耕地，相當於3分之1個台灣，而城鎮、村落等被淹面積也逾2千平方公里，約8個台北市，顯示洪患情況嚴峻。