中大衛星遙測三峽大壩防護壩輕微下陷 長江流域約1/3台灣面積耕地被淹

三峽大壩PSInSAR變形分析成果，上游右岸茅坪溪防護壩有輕微下陷趨勢（5mm/yr, LOS），三峽大壩本身並無明顯變形。（中央大學提供）

2020/09/09 15:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國三峽大壩頻傳壩體變形危機；中央大學太空及遙測研究中心利用多元衛星，首度使用超高解析衛星影像來建立該大壩的3D模型，目前顯示其右岸防護土石壩有輕微下陷趨勢，壩體則無明顯變形，另發現長江7月有超過1萬平方公里耕地被洪水淹沒，約3分之1個台灣，洪患嚴重。

中央大學表示，太遙中心利用永久散射體雷達差分干涉（PSInSAR）技術分析三峽大壩的長期變形狀況，發現三峽大壩上游不遠處，水庫右岸的茅坪溪防護土石壩的壩體中段上部，觀察到有輕微的下陷趨勢，大致上沿衛星觀測方向，每年下沈約5mm。

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至於外界關心的壩體變形，該遙測研究顯示，從2015年至今的雷達衛星影像來看，三峽大壩的壩體相當穩定，僅不同蓄水高度及溫度導致週期性彈性變形，但壩體本身無明顯的沉陷、抬升或變形，也透過衛星立體測繪建立大壩的3Ｄ模型，也沒發現破壞變形處。

另，中國南方地區5月下旬起連續40天發布暴雨警報，造成長江、淮河等流域嚴重洪患，太遙中心也透過雷達影像的變遷分析技術，進行長江中下游淹水範圍判讀，發現月有1萬8千平方公里的土地被洪水淹沒，其中有1萬平方公里是耕地，相當於3分之1個台灣，而城鎮、村落等被淹面積也逾2千平方公里，約8個台北市，顯示洪患情況嚴峻。

長江中下游淹水情形前後對照，圖中為嚴重淹水區之一的江西鄱陽縣。整個長江中下游被洪水淹沒的面積相當可觀，約一萬八千平方公里的土地。（中央大學提供）

中央大學太空及遙測研究中心利用衛星遙測科技來研究三峽大壩議題，主任蔡富安提供專業的判讀。（中央大學提供）

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