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    FBI逮共諜 與中國留美人員上演貓抓老鼠

    美國當局大舉搜查有共軍背景的中國研究人員，彷彿上演貓捉老鼠。美國檢方透露，對方為躲避無所不用其極，包括將證據丟垃圾桶、在機場追逐等，宛如諜報片。美國FBI25日在芝加哥歐海爾國際機場逮捕一名涉嫌竊密的中國解放軍研究員。圖為歐海爾國際機場。（法新社資料照）

    美國當局大舉搜查有共軍背景的中國研究人員，彷彿上演貓捉老鼠。美國檢方透露，對方為躲避無所不用其極，包括將證據丟垃圾桶、在機場追逐等，宛如諜報片。美國FBI25日在芝加哥歐海爾國際機場逮捕一名涉嫌竊密的中國解放軍研究員。圖為歐海爾國際機場。（法新社資料照）

    2020-09-08 15:05:44

    〔中央社〕美國當局大舉搜查有共軍背景的中國研究人員，彷彿上演貓捉老鼠。美國檢方透露，對方為躲避無所不用其極，包括將證據丟垃圾桶、在機場追逐等，宛如諜報片。

    「華爾街日報」報導，美國聯邦調查局（FBI）探員今夏約談數十名研究人員，以調查他們的工作以及與共軍的關係。

    根據檢方提交的法庭文件，最近幾週美方擴大調查後，一些涉案人士開始想方設法躲避，也有至少兩名研究人員落網，他們的研究據稱與共軍的軍事研發有關。

    其中一個案例是加州大學洛杉磯分校研究人工智慧的研究人員關磊（Guan Lei，譯音）在FBI調查涉嫌竊取技術時，遭聯邦檢察官指控破壞證據。檢方指控，關磊在洛杉磯國際機場準備離境時被阻，但數天後他就把一個受損的電腦硬碟丟垃圾桶。

    另一個案例是維吉尼亞大學（University of Virginia）研究流體力學的科學家胡海舟（Haizhou Hu，音譯），胡被控竊取他導師研發20年的專利軟體程式碼。他的導師獲美國海軍資助從事研究。

    胡海舟上月在芝加哥搭機時遭美國當局攔下。檢方文件顯示，胡的導師告訴調查人員說，胡海舟沒說他打算返回中國。

    關磊與胡海舟兩人是在8月底分別遭到拘捕，他們遭到監禁但都未認罪。胡海舟的律師說，根據他的經驗，商業機密罪「通常遭到誇大」；關磊的律師沒有回覆置評要求。

    根據在相關訴訟程序中提出的書面證詞，關磊說他跟FBI談過話，因為他「沒有什麼好隱瞞的」，他認為自己是因為「中美當前政治氣氛」而遭盯上。

    關磊的未婚妻楊子慧（Yang Zhihui，譯音）也在加州大學爾灣分校攻讀電腦科學，檢方說她的律師早先已同意讓她轉為指控關磊的證人，但她8月31日卻到洛杉磯機場趕搭飛回中國的班機，在機場狂奔仍當場遭逮捕。她的律師說，楊子慧是守法的學生，但卻在司法制度複雜且截然不同的國外遭到監禁。

    FBI今年6月展開的掃蕩行動，與美國決定關閉中國駐休士頓領事館有關，當局懷疑中國外交人員協助一些人躲避調查。華爾街日報先前曾報導，7月21日美國國務院勒令關閉休士頓領事館時，也要求中國大使將其餘軍方研究人員撤出美國。

    華爾街日報指出，關磊的研究著重機械學習，這是人工智慧的領域，他在中國的解放軍科技大學有一名導師是解放軍中將，是共軍超級電腦計畫的翹楚；在北京航空航天大學工作的胡海舟，研究的則是水下機械人。

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