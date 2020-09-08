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    絕望影片曝光！加州野火「四面圍城」 遊客遭困如身陷煉獄

    美國加州野火再起。（美聯社）

    美國加州野火再起。（美聯社）

    2020-09-08 14:12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州塞拉國家森林猛瑪池水庫（Mammoth Pool Reservoir）被野火環繞，207名遊客一度受困，所幸軍方出動直升機緊急將人救出。在直升機到場救援前，一名遊客拿出手機，記錄下營地四面被野火團團包圍的絕望時刻。

    綜合外媒報導，拍下影片的美國男子雷明頓（Jeremy Remington）是受困災區207人的其中1人，他在影片中對著鏡頭說道，「如果我們最終活下來，希望讓你們（指外界）知道，我們此時完全被烈火包圍了，四面八方都是火，所有對外道路都被熊熊烈火吞噬」。

    據悉，雷明頓拍攝影片當下救援直升機尚未抵達災區，受困者也不清楚外界何時才會啟動救援計畫。

    根據此前的報導，在當地軍方派出2架UH-60黑鷹直升機和1架CH-47契努克直升機進行共3趟飛行後，受困火場的遊客最終均被救出，其中約20多人輕重傷，所幸並無人罹難。

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