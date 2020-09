絕望影片曝光！加州野火「四面圍城」 遊客遭困如身陷煉獄

2020-09-08 14:12:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州塞拉國家森林猛瑪池水庫(Mammoth Pool Reservoir)被野火環繞,207名遊客一度受困,所幸軍方出動直升機緊急將人救出。在直升機到場救援前,一名遊客拿出手機,記錄下營地四面被野火團團包圍的絕望時刻。

綜合外媒報導,拍下影片的美國男子雷明頓(Jeremy Remington)是受困災區207人的其中1人,他在影片中對著鏡頭說道,「如果我們最終活下來,希望讓你們(指外界)知道,我們此時完全被烈火包圍了,四面八方都是火,所有對外道路都被熊熊烈火吞噬」。

請繼續往下閱讀...

據悉,雷明頓拍攝影片當下救援直升機尚未抵達災區,受困者也不清楚外界何時才會啟動救援計畫。

根據此前的報導,在當地軍方派出2架UH-60黑鷹直升機和1架CH-47契努克直升機進行共3趟飛行後,受困火場的遊客最終均被救出,其中約20多人輕重傷,所幸並無人罹難。

Jeremy Remington is one of 207 people that was trapped and rescued from Mammoth Pool. He got to Fresno sometime after midnight.



The #CreekFire is 45,500 acres now. Shaver Lake is now under mandatory evacuation. Latest info: https://t.co/iyWXRiAuRq pic.twitter.com/BNFRymH4cp