載牛貨輪琉球海域遇颱翻沉 1船員抓牛爬救生艇漂2天獲救

1名菲律賓船員在船隻被大浪打翻後，他拚命抓住牛隻，才有機會爬上救生艇，在海上漂泊2天後獲救。（路透）

2020-09-08 10:39:57

〔即時新聞／綜合報導〕1艘在巴拿馬註冊的貨輪2日在日本鹿兒島縣奄美大島海域時，受到第9號颱風「梅莎」影響翻沉，43名船員落海失蹤，當天發現1名生還者，4日發現1名死者後，又有1名在救援艇上的船員被發現，身體狀況良好，他今（8日）出面說明當時狀況。

據《共同社》報導，2日第9號颱風「梅莎」侵襲朝鮮半島，一艘載有43名船員及近6000頭牛的巴拿馬籍貨船「Gulf Livestock 1」由紐西蘭出發，原定前往中國唐山港，不料在琉球海域遇險，船隻在奄美大島以西185公里處發出求救信號後失聯，日本海上保安廳獲報後立刻派員救援，當天僅發現1名生還者，之後發現無人救生艇、救生衣及數十隻溺斃的牛隻。

請繼續往下閱讀...

4日上午日本發現1人無意識趴臥在海上，送醫不治，下午發現另1名生還者，他在救生艇上待援，這名30歲的菲律賓男子狀況良好，他今（8日）出面說明當時狀況，船隻被大浪打翻後，他拚命抓住牛隻，才有機會爬上救生艇，在海上漂泊2天後獲救。

日本保安廳搜救工作在5日因第10號颱風「海神」接踵通過該海域，被迫中止，今重啟救援，搜尋仍失蹤的40名船員。

一艘載有43名船員及近6000頭牛的巴拿馬籍貨船遇險，牛隻恐已全數溺斃，目前仍有40名船員失蹤。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法