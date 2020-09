火上澆油！中印防長會晤沒共識 又傳解放軍疑擄印度5平民少年

2020-09-07 12:41:09

〔即時新聞/綜合報導〕中印近日又爆發邊境衝突,兩國國防部長5日在莫斯科的會晤商談無共識,對立再升溫。不料,近日又傳解放軍疑於中印邊境地區擄走5名打獵少年,有印度部長今日表示,印度軍方為此啟動軍事熱線,目前正等待中方回應,雖該說法尚未得到印度軍方證實。

綜合印媒報導,傳5名生活在中印主權爭議區藏南地區─印度阿魯納查邦(Arunachal Pradesh)的印度少年在3日失蹤,其中2名少年逃出之後,跑回村莊求救,表示自己和同伴在蘇班西里(Subansiri)附近打獵時被疑似中國解放軍的人擄走,家屬及在網路上求救、尋人,驚動軍中高層。

請繼續往下閱讀...

身兼邊界阿魯納查邦議員的印度內政部次長李繼竹(Kiren Rijiju)今日表示,印方已為此事啟動軍事熱線,目前正等待中方回應。該說法尚未獲得印度軍方證實。由於阿魯納查邦距離現在兩軍對峙的區域相當遙遠,有分析認為可能是解放軍的聲東擊西之計。

The Indian Army has already sent hotline message to the counterpart PLA establishment at the border point in Arunachal Pradesh. Response is awaited. https://t.co/eo6G9ZwPQ9

SHOCKING NEWS: Five people from Upper Subansiri district of our state Arunachal Pradesh have reportedly been ‘abducted’ by China’s People’s Liberation Army (PLA).



Few months earlier,a similar incident happened. A befitting reply must be given to #PLA and #CCPChina. @PMOIndia https://t.co/8gRdGsQfId pic.twitter.com/KbDMJ3bUi2