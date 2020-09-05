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    中印防長為邊境衝突首次談判 中國鬼扯：責任全在印方

    中印兩國防長自5月衝突以來首次會面。（圖擷取自辛赫推特）

    中印兩國防長自5月衝突以來首次會面。（圖擷取自辛赫推特）

    2020-09-05 12:47:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國和印度自5月以來頻頻邊境發生衝突，近日雙方又在邊境發生衝突，且有升溫的趨勢。兩國防長自5月衝突以來首次會面，中國國防部長魏鳳和指責說，目前邊境緊張局勢的責任完全在印方；印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）則說，雙方應避免採取使局勢升級或複雜化的舉動。

    《新華網》報導，上海合作組織防長會議（SCO）在俄羅斯莫斯科舉辦，與會的魏鳳和與辛赫4日舉行會晤。魏鳳和表示，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方，「中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。」

    魏鳳和強調，期望印度嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，確實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和散播負面訊息。

    辛赫指出，當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話管道暢通，通過對話協商和平解決問題。辛赫說，希望雙方採取負責任態度，儘快實現一線部隊全面脱離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉動，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係儘快回到正軌。

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