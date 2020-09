中印防長為邊境衝突首次談判 中國鬼扯：責任全在印方

2020-09-05 12:47:00

〔即時新聞/綜合報導〕中國和印度自5月以來頻頻邊境發生衝突,近日雙方又在邊境發生衝突,且有升溫的趨勢。兩國防長自5月衝突以來首次會面,中國國防部長魏鳳和指責說,目前邊境緊張局勢的責任完全在印方;印度國防部長辛赫(Rajnath Singh)則說,雙方應避免採取使局勢升級或複雜化的舉動。

《新華網》報導,上海合作組織防長會議(SCO)在俄羅斯莫斯科舉辦,與會的魏鳳和與辛赫4日舉行會晤。魏鳳和表示,造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚,責任完全在印方,「中國的領土一寸也不能丟,中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。」

請繼續往下閱讀...

魏鳳和強調,期望印度嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議,確實加強對一線部隊管控,不越過當前實控線進行挑釁,不採取任何可能引發局勢升溫的舉動,不刻意炒作和散播負面訊息。

辛赫指出,當前形勢下,邊境和平穩定對雙邊關係至關重要,應保持雙方軍事、外交等各層級對話管道暢通,通過對話協商和平解決問題。辛赫說,希望雙方採取負責任態度,儘快實現一線部隊全面脱離接觸,避免採取使局勢升級或複雜化的舉動,不使分歧成為爭端,推動兩國兩軍關係儘快回到正軌。

Met with the Chinese Defence Minister, General Wei Fenghe in Moscow. pic.twitter.com/Jex9gKCf98