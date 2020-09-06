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    化解邊境衝突 印中防長會晤沒交集

    上海合作組織的國防部長會議四日在俄羅斯莫斯科召開，會員國中國和印度的防長魏鳳和（左下一）與印度防長辛赫（右下一）也在場邊就中印邊界問題舉行會談。（美聯社）

    上海合作組織的國防部長會議四日在俄羅斯莫斯科召開，會員國中國和印度的防長魏鳳和（左下一）與印度防長辛赫（右下一）也在場邊就中印邊界問題舉行會談。（美聯社）

    2020-09-06 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕中國國防部長魏鳳和與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh），四日在莫斯科「上海合作組織」（SCO）成員國的防長會議場邊舉行會晤。中、印及俄羅斯均屬SCO會員國，這是中印部隊過去幾個月在拉達克邊界地區爆發衝突以來，兩國層級最高的會晤，但會談顯然並無共識，會後也未發表聯合聲明，中國更把邊界緊張歸咎印方。

    根據印度國防部在會後自行發布的聲明，辛赫強調，他與魏鳳和進行「坦率又深入」的討論，雙方應該繼續討論，和平解決中印邊界地區當前的情勢和尚未解決的議題。辛赫重申，中國軍隊包括集結大批部隊、「侵略行為」及片面改變邊境地區現狀的企圖在內的行動，皆違反雙邊協議，亦不符雙方特別代表達成的諒解，印度部隊保護印度主權和領土完整的決心無庸置疑。

    另在中國國防部，魏鳳和也表示，雙方應堅持通過對話，協商解決問題。惟他將邊境緊張的責任「完全」歸咎印方，而「中國的領土一寸也不能丟」。他還說，雙方應落實中國國家主席習近平與印度總理莫迪達成的共識，希望印方遵守中印間的一系列協定，加強管控前線部隊，不越過實際控制線（LAC）挑釁，不做出任何可能引發情勢升溫的舉動。

    印度國防部聲明指稱，魏鳳和傳達了中方「非常渴望」和平解決相關議題之意。辛赫建議，重要的是，雙方應合作儘快從包括班公錯湖在內所有發生摩擦的地區「完全脫離戰鬥」，依照雙邊協定協議，緩和邊界情勢。

    川普：隨時可協助

    另一方面，美國總統川普四日說，中印邊境情勢「非常棘手」，雙方以超乎許多人理解的程度，大力攻擊對方。美方隨時可以提供協助，「我們很樂意參與並幫點忙」。他五月也曾推文表達調解、仲裁，但中方拒絕，印方亦未置可否。路透四日引述一名美國政府消息人士報導，美方評估，中印雙方都沒興趣將邊界地區的爭端擴大到交戰階段。

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