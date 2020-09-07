「海神」今深夜襲吉林！中國東北2週內遭颱三連擊史上首次

中度颱風「海神」已登陸南韓蔚山沿海，持續向北高速移動，預計晚間再次登陸北韓，深夜進入中國東北。（圖擷自中央氣象局）

2020-09-07 10:32:07

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「海神」已於當地時間今（7日）上午9點（台灣時間8點）登陸蔚山沿海，為繼3日梅莎颱風登陸後，在一週內又有颱風登陸南韓，加上上月27日登陸北韓的巴威颱風，朝鮮半島兩週內遭3個中度颱風等級颱風，預計「海神」高速貫穿半島後，將在今深夜至明晨進入中國東北地區，當地遭遇颱風三連擊也是首見。

韓國氣象廳表示，海神颱風已於登陸蔚山，預計下午就會出海持續偏北移動，晚間二次登陸北韓後，深夜進入中國東北地區，隨後轉化為溫帶氣旋；朝鮮半島與中國東北地區在短短2週遭到颱風三連擊，為有紀錄以來首次。

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中國天氣粉絲微博「中國氣象愛好者」表示，東北已連遭巴威、梅莎颱風襲擊，此次海神來襲，將是1949年以來，東北首次在半個月內遭受三颱風連擊，其頻率之高、影響範圍之大為歷史僅有。

以為侵襲中國東北颱風多經過遼寧，不過這三颱都經過吉林省，深度影響吉林、黑龍江，這是有確切歷史紀錄以來從未有過的；海神預計今深夜或明晨進入中國吉林省，隨後在東北逗留2至3天，東北地區仍將迎大風大雨。

中國中央氣象台已針對海神颱風發布颱風藍色預警，提醒明吉林、黑龍江將受到海神侵襲，吉林東部局地有大暴雨，吉林大部、黑龍江南部將有6-7級大風，陣風8-9級。

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