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    菲律賓民答那峨島規模6.3強震 尚未傳出人員傷亡

    菲律賓民答那峨島南方於昨晚發生芮氏規模6.3強震。（圖擷取自USGS）

    菲律賓民答那峨島南方於昨晚發生芮氏規模6.3強震。（圖擷取自USGS）

    2020-09-07 08:26:11

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓民答那峨島南方於昨晚11點發生一起芮氏規模6.3強震，目前菲律賓當局尚未發布人員傷亡狀況。

    根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，這起地震震央位於民答那峨島三投斯將軍市 （General Santos City）東北方82公里處的海面上，地震深度為119.4公里，目前尚未傳出有人員傷亡情形，當局也沒有發布海嘯預警。

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