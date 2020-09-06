中國體彩史上最大棄獎！大樂透逾1.5億彩金無人兌領充公

「中國體育彩票」出現史上最大棄獎，體彩大樂透竟出現1.5億元獎金無人兌領充公。（美聯社檔案照）

2020-09-06 21:26:23

〔即時新聞／綜合報導〕許多國家都有樂透（Lottery）遊戲供民眾以小博大，但在中國的體育彩券大樂透近日竟然出現史上最大棄獎，高達人民幣3600萬元（約台幣1億5435萬元）無人兌領，獎金確定充公；主辦單位說，會於社會公益事業和體育事業的發展。

據了解，「中國體育彩票」簡稱體育彩票或體彩，是由中國「國家體育總局體育彩票管理中心」發行，目的在於籌集體育事業發展資金，該種樂透與「中國福利彩票」同為中國兩大合法彩券。

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根據《新浪財經》報導，2020年1月18日中國體彩大樂透第20008期開獎，河北省有1張彩券得到人民幣3600萬元，頭獎商店為石家莊1間「中國體育彩票」實體店面，地址位於石家莊欒城區東尹村，按照規定，兌獎期限為60天，但今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，官方宣布2019年11月23日起至2020年6月30日開獎的電腦體育彩券，兌獎期限均至2020年8月31日。

河北省體彩中心甚至在8月26日呼籲該名大樂透得主趕快現身，不過幸運兒還是沒有兌獎，官方在本月1日宣布這筆獎金成為棄獎，根據中方規定，逾期未兌的獎金將成為彩票公益金，將被拿來從事發展社會公益事業和體育事業。

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