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    台海軍情》南韓廠商參與台灣潛艦國造？外媒專文剖析

    南韓可能在「某些層面」上切入參與台灣「潛艦國造」計畫，像是計畫管理、造船相關技術、人員教育和培訓活動等等。（資料照，國防部提供）

    南韓可能在「某些層面」上切入參與台灣「潛艦國造」計畫，像是計畫管理、造船相關技術、人員教育和培訓活動等等。（資料照，國防部提供）

    2020-09-06 14:18:59

    〔即時新聞／綜合報導〕5月初時，台灣媒體曾報導有來自各國多達250名顧問及工程式參與台灣的「潛艦國造（IDS，又稱自製防禦潛艦）」計畫，這些人員來自美國、歐洲、日本及南韓等國，南韓媒體也報導，指稱南韓工程師身處台灣的「潛艦國造」計畫之中，外媒近日再指，南韓的確有可能在某些層面上，參與台灣「潛艦國造」計畫。

    《Naval News》報導，台灣與南韓在1949年至1992年間曾有正式外交關係，彼此有過美好時光，除了在冷戰期間都堅守反共陣營外，台灣亦支持1920年代爆發的韓國獨立運動，在韓戰期間，台灣更表示願意派軍協助南韓防禦，儘管此舉遭最終美國擋下。

    但雙方雖在「政治」上擁有好交情，不過，對於雙方的「軍事互動」，卻罕有官方資訊，僅有少數已知事件如南韓海事訓練中隊曾在1972年曾訪台。1980年代時，台灣有意購入南韓「蔚山艦」，但因受當時海軍及外界反對而作罷，最終從法國購入拉法葉級巡防艦。

    然而，今年7月初時，台灣媒體報導，「潛艦國造」所有的計畫設備都已運抵台灣，預定將在9月前全數安裝完畢，並規劃於同月展開設備測試，台船董事長鄭文隆表示，目前已有4家廠商赴基隆造船廠潛艦產業園區設廠。

    台灣海軍方面則計畫在今年11月開始打造潛艦原型，預計2024年下半年完成，並在2025年交付海軍進行測試，而南韓方面，目前除了有自己的潛艦國造計畫外，亦向印尼技轉，支持印尼建造潛艦。

    針對南韓是否真的參與「潛艦國造」計畫一事，就國際關係層面而言，因為中國在北韓相關議題的強大影響力，南韓需要與中國維持良好關係，因此，很難想像南韓會以「官方」位階將顧問或工程師派駐台灣，參與台灣海軍設計的「潛艦國造」計畫。

    但是，就算如此，南國仍可能在「某些層面」上切入參與台灣「潛艦國造」計畫，像是計畫管理、造船相關技術、人員教育和培訓活動等等。不過，到目前為止，外界幾乎不可能證實這樣的參與是否真的存在，而其位階又是為何。

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