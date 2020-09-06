川普盼疫苗在選前問世 賀錦麗︰不相信他宣稱的安全性和功效

美國總統川普盼武漢肺炎疫苗在選前問世，民種黨副總統候選人賀錦麗則表示，若疫苗在11月大選前出現，安全性和效用將令人質疑。（法新社）

2020-09-06 12:00:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美國持續延燒，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）5日表示，若是疫苗在11月大選前問世，自己不會相信總統川普（Donald Trump）對疫苗的安全性和功效的宣稱。

綜合外媒報導，川普在今年大選尋求連任，面對武漢肺炎疫情危機，外界認為川普政府可能透過加速疫苗研發，以提升選情。民主黨的賀錦麗則指出，在其他專家背書前，川普所推動的疫苗功效和安全性都令人質疑。

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賀錦麗表示，在距離大選不到60天之際，川普將會緊抓住任何一絲機會，無論疫苗是否經過測試，以提升自己的形象，假裝自己在疫情大流行期間是名優秀的領導者。白宮則聲明表示，賀錦麗試圖透過政治手段影響疫苗批准，「相關言論不僅錯誤，更對美國大眾造成危險」。

據報導，川普近期向政府官員施壓，要求加快疫苗的開發。截至目前全美已有超過620萬人確診武漢肺炎，超過18萬人病逝。白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也回應表示，沒有人在向食品藥物管理局（FDA）施壓，並強調，目前的首要工作是挽救生命。

多家藥廠預計在近日發表聯合聲明，承諾在疫苗被證明安全、有效前，不會尋求政府批准上市。美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）則在3日表示，疫苗試驗的初步結果可望在11月或12月出爐。若要在10月就準備就緒，趕在總統大選前，並非完全不可能，但機率不大。

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