為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普盼疫苗在選前問世 賀錦麗︰不相信他宣稱的安全性和功效

    美國總統川普盼武漢肺炎疫苗在選前問世，民種黨副總統候選人賀錦麗則表示，若疫苗在11月大選前出現，安全性和效用將令人質疑。（法新社）

    美國總統川普盼武漢肺炎疫苗在選前問世，民種黨副總統候選人賀錦麗則表示，若疫苗在11月大選前出現，安全性和效用將令人質疑。（法新社）

    2020-09-06 12:00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美國持續延燒，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）5日表示，若是疫苗在11月大選前問世，自己不會相信總統川普（Donald Trump）對疫苗的安全性和功效的宣稱。

    綜合外媒報導，川普在今年大選尋求連任，面對武漢肺炎疫情危機，外界認為川普政府可能透過加速疫苗研發，以提升選情。民主黨的賀錦麗則指出，在其他專家背書前，川普所推動的疫苗功效和安全性都令人質疑。

    賀錦麗表示，在距離大選不到60天之際，川普將會緊抓住任何一絲機會，無論疫苗是否經過測試，以提升自己的形象，假裝自己在疫情大流行期間是名優秀的領導者。白宮則聲明表示，賀錦麗試圖透過政治手段影響疫苗批准，「相關言論不僅錯誤，更對美國大眾造成危險」。

    據報導，川普近期向政府官員施壓，要求加快疫苗的開發。截至目前全美已有超過620萬人確診武漢肺炎，超過18萬人病逝。白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也回應表示，沒有人在向食品藥物管理局（FDA）施壓，並強調，目前的首要工作是挽救生命。

    多家藥廠預計在近日發表聯合聲明，承諾在疫苗被證明安全、有效前，不會尋求政府批准上市。美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）則在3日表示，疫苗試驗的初步結果可望在11月或12月出爐。若要在10月就準備就緒，趕在總統大選前，並非完全不可能，但機率不大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美英法藥廠將聯合承諾：武肺疫苗安全優先
    2020-09-06 05:30

    美英法藥廠將聯合承諾：武肺疫苗安全優先
    美CDC：最快10月底分配限量疫苗 高風險族群優先施打
    2020-09-03 14:36

    美CDC：最快10月底分配限量疫苗 高風險族群優先施打
    專家：若川普大選前推出疫苗 標普有望上看3900點
    2020-08-31 18:27

    專家：若川普大選前推出疫苗 標普有望上看3900點
    川普促牛津大學疫苗大選前投入使用 遭藥廠打臉
    2020-08-24 09:44

    川普促牛津大學疫苗大選前投入使用 遭藥廠打臉
    打臉川普 專家：疫苗11月前核准機率不高
    2020-08-14 16:15

    打臉川普 專家：疫苗11月前核准機率不高
    川普樂觀：有望在11月總統大選前啟用疫苗
    2020-08-07 12:26

    川普樂觀：有望在11月總統大選前啟用疫苗
    國際今日熱門
    2020-09-05 13:19

    中國成功試射實驗太空飛行器 傳類似美X-37B

    2020-09-05 12:33

    武漢肺炎》法國新增8975例確診 創歷史新高

    2020-09-05 13:36

    英國工廠發生大爆炸！現場影片曝光：火球直衝天際

    2020-09-05 12:47

    中印防長為邊境衝突首次談判 中國鬼扯：責任全在印方

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播