南韓軍隊再爆性醜聞！ 海陸新兵慘被輪流性侵 受虐後被逼喊「謝謝」

南韓海軍陸戰隊爆性醜聞，1名上等兵與3名兵長輪流性侵、性虐1名新兵超過半年。圖僅示意，非當事人。（歐新社示意圖）

2020-09-05 11:23:46

〔即時新聞／綜合報導〕繼去年底南韓軍隊爆2名軍官藉職權之便，多次性侵脫北女性，使其二度墮胎，震驚社會。近日又爆4名海陸軍陸戰隊士兵「不分日夜」輪流性侵、性虐1名新兵超過半年，包含強迫被害者為其口交，並將新兵綁床性侵，甚至逼迫受害者無論接受何種對待，都須立刻高喊「謝謝」！

綜合韓媒報導，海軍陸戰隊第一師爆1名上等兵與3名兵長（韓國軍隊中士兵的最高階級，比上兵還高一階），自2019年12月起「不分日夜、地點」，長期性侵、性虐1名新兵。南韓軍隊人權中心報告表示，只因被害人在軍車上沒有經過兵長允許就關窗，當下慘遭痛毆超過30分鐘，之後就受到兵長的「特別關照」，兵長時不時會用私處磨蹭新兵的臉，強迫被害人為其口交，甚至在這名兵長3月退伍前，還不忘交代另一名上兵繼續虐待新兵。

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「繼任」的上兵變本加厲，「一整天可以對被害人施虐數十次」，包括早上點名、吃飯、盥洗、每日例行操課和睡覺時間。受害新兵表示，上兵通常以抽菸為藉口將他帶到吸菸區，任意施暴、啃咬他的生殖器及其他部位，或在他盥洗時故意闖進淋浴間猥褻，撒尿在他身上，並強迫受虐後，需立刻高呼「謝謝」。

雖然有多人目擊上兵暴行，但超過半年無人阻止，甚至有2名兵長加入施虐行列，逼迫受害者裸體跳舞，在寢室中觸摸或咬傷受害者的乳頭或生殖器，甚至將新兵綁在床上，3人輪流性侵。直到身心受創的被害人向軍隊人權中心求救，犯行才曝光。

海軍陸戰隊司令部宣布，7月起介入調查此案，3名涉案現役士兵已於8月21日以強制猥褻及施暴等嫌疑拘留，退伍兵長則交由警方偵辦，受害新兵經治療後已出院、重新分發到其他的單位服役。韓媒評論表示，除韓國「必須無條件服從上級」的軍隊文化外，海軍陸戰隊的性騷擾、虐待傳統積習已久，每隔一陣子就會傳出虐待新兵的消息，又因海軍陸戰隊是「軍中菁英」，根本沒有人敢檢舉，導致惡行無法根除。

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