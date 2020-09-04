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    防彈少年團籲洗手防武肺 譚德塞轉發讚「全球榜樣」

    南韓偶像團體「防彈少年團」2014年在洛杉磯全美音樂獎頒獎典禮演出。（美聯社檔案照）

    南韓偶像團體「防彈少年團」2014年在洛杉磯全美音樂獎頒獎典禮演出。（美聯社檔案照）

    2020-09-04 18:30:21

    〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3日轉貼南韓偶像團體「防彈少年團」（BTS）一段提醒大家戴口罩的影片，稱讚BTS是「全世界榜樣」，呼籲大家效法，好好配戴口罩，共同遏制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情的全球大流行。

    南韓聯合通訊社報導，「防彈」成員J-Hope（鄭號錫）、Jimin（智旻）在影片中呼籲大家，戴好口罩、保重身體，只有大家齊心協力，才能戰勝疫情。譚德塞在推文中說，「說得好，BTS，智旻」，「感謝你們用你們的音樂，慰藉醫療工作人員和感染新冠病毒的人」，最後還祝賀防彈少年團新歌拿下美國告示牌百大單曲榜冠軍。

    譚德塞為了提醒全球正確防疫意識，之前曾在推文發起新冠病毒防疫活動「洗手挑戰」（Safehands Challenge）邀請名人帶頭示範，提倡多洗手防範新冠病毒，獲得瑪麗亞．凱莉（Mariah Carey）、凱蒂．佩芮（Katy Perry）等人響應，「防彈」也獲邀參與。

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    世衛秘書長譚德塞轉發「防彈少年團」呼籲洗手防疫的影片。（譚德塞推文截圖）

    世衛秘書長譚德塞轉發「防彈少年團」呼籲洗手防疫的影片。（譚德塞推文截圖）

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