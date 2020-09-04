4年前被DQ後全力投入國際線！羅冠聰：中國如今「恨錯難返」

流亡海外的「香港眾志」創黨主席羅冠聰（右二）今日發文回顧他4年前被中國人大取消立法會議員資格。圖為羅冠聰在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒（右一）與周庭（右三）的合照。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

2020-09-04 19:33:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰今日發文，回顧他4年前被中國人大取消立法會議員資格。對此，羅冠聰表示，若非如此，他就不會流亡海外、全力投身香港民主抗爭的國際線工作，或許，中共現在回顧當初，將發現做了一個「恨錯難返」（懊悔但已無可轉寰）的決定。

「若非被人大釋法逐出立法會，也許我也不會到耶魯留學、流亡海外全力投身國際線。」羅冠聰今日在臉書發文憶述，23歲的他於2016年9月4日當選立法會議員，並在隔年被DQ（取消資格）。

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「我曾承諾自己，將我驅離人民授權的議會、將5萬818票倒進垃圾桶，是中共錯得離譜的決定。」羅冠聰表示，「4年如今，一個會期，香港面目全非，我也在承擔新的任務，繼續在爭取香港民主的路上奮鬥。也許，北京回過頭來，真的會發現他們做了一個恨錯難返的決定，但一切都已無法回頭。」

羅冠聰文末表示，「也很感謝在香港與我一起走過這條漫漫長路的朋友們。在歷史的節點上，我們都需要分道揚鑣，但那些共患難的日子，會長存我心。」並附上他在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒與周庭的合照。

貼文一出，網友紛紛打氣，「多謝你的付出，讓我們香港人繼續並肩前行！」、「無論你身在那方，時勢雖變，意志不變，信念不改！」、「多謝大家對香港付出」、「勿放棄信念！」、「那時都好小、好可愛。加油。」

羅冠聰（中）在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒（左一）與周庭（右一）的合照。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

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