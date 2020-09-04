為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    4年前被DQ後全力投入國際線！羅冠聰：中國如今「恨錯難返」

    流亡海外的「香港眾志」創黨主席羅冠聰（右二）今日發文回顧他4年前被中國人大取消立法會議員資格。圖為羅冠聰在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒（右一）與周庭（右三）的合照。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    流亡海外的「香港眾志」創黨主席羅冠聰（右二）今日發文回顧他4年前被中國人大取消立法會議員資格。圖為羅冠聰在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒（右一）與周庭（右三）的合照。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    2020-09-04 19:33:10

    〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰今日發文，回顧他4年前被中國人大取消立法會議員資格。對此，羅冠聰表示，若非如此，他就不會流亡海外、全力投身香港民主抗爭的國際線工作，或許，中共現在回顧當初，將發現做了一個「恨錯難返」（懊悔但已無可轉寰）的決定。

    「若非被人大釋法逐出立法會，也許我也不會到耶魯留學、流亡海外全力投身國際線。」羅冠聰今日在臉書發文憶述，23歲的他於2016年9月4日當選立法會議員，並在隔年被DQ（取消資格）。

    「我曾承諾自己，將我驅離人民授權的議會、將5萬818票倒進垃圾桶，是中共錯得離譜的決定。」羅冠聰表示，「4年如今，一個會期，香港面目全非，我也在承擔新的任務，繼續在爭取香港民主的路上奮鬥。也許，北京回過頭來，真的會發現他們做了一個恨錯難返的決定，但一切都已無法回頭。」

    羅冠聰文末表示，「也很感謝在香港與我一起走過這條漫漫長路的朋友們。在歷史的節點上，我們都需要分道揚鑣，但那些共患難的日子，會長存我心。」並附上他在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒與周庭的合照。

    貼文一出，網友紛紛打氣，「多謝你的付出，讓我們香港人繼續並肩前行！」、「無論你身在那方，時勢雖變，意志不變，信念不改！」、「多謝大家對香港付出」、「勿放棄信念！」、「那時都好小、好可愛。加油。」

    羅冠聰（中）在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒（左一）與周庭（右一）的合照。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    羅冠聰（中）在4年前當選立法會議員時，與前香港眾志成員黃之鋒（左一）與周庭（右一）的合照。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Google提醒有國家駭客入侵電郵 羅冠聰：強國所為！
    2020-09-04 18:18

    Google提醒有國家駭客入侵電郵 羅冠聰：強國所為！
    熱門手遊絕地求生遭封殺 傳騰訊擬與印度政府接洽重返市場
    2020-09-04 17:36

    熱門手遊絕地求生遭封殺 傳騰訊擬與印度政府接洽重返市場
    開學購新機！全國筆電送Vans潮包

    開學購新機！全國筆電送Vans潮包
    「政府支持的駭客」意圖盜取密碼 周庭：這個政府真閒
    2020-09-04 17:27

    「政府支持的駭客」意圖盜取密碼 周庭：這個政府真閒
    港青搭船逃亡來台 林榮基：年初已有傳聞
    2020-09-04 17:13

    港青搭船逃亡來台 林榮基：年初已有傳聞
    江翠板橋首善門戶 水岸首排最熱銷

    江翠板橋首善門戶 水岸首排最熱銷
    國際今日熱門
    2020-09-03 23:55

    武漢肺炎》戴口罩做愛防疫 加國首席醫療官說話了

    2020-09-03 21:21

    美國限制駐美中國官員活動！中國外交部氣炸罵：反華妄想症

    2020-09-03 20:54

    聖座承認的中國地下主教賈治國又遭迫害 傳遭當局軟禁

    2020-09-03 21:04

    日媒記者遭港警逮捕 周庭：第四權正面臨政權打壓

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播