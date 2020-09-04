軍情動態》美軍喜獲全新AMPV多用途甲車 擁5種變體適應各項任務

貝宜系統公司2日上午將首輛全新多用途裝甲車AMPV交付給美國陸軍，圖為AMPV裝甲車。（擷取自貝宜系統公司官網）

2020-09-04 11:53:34

〔即時新聞／綜合報導〕貝宜系統（BAE Systems）公司8月31日在賓州約克廠區公佈了首款多用途裝甲車AMPV（Armored Multi-Purpose Vehicle），並在9月2日上午正式將首輛甲車交付給美軍。貝宜系統公司在聲明中表示，AMPV裝甲車設計擁5種變體，適應任務範圍廣泛。

綜合外媒報導，儘管貝宜系統公司AMPV的交付時程延誤了數月，但考量到AMPV是要汰換掉美軍1960就開始服役的M113甲車家族時，這就變成了「相對較小的耽誤」。貝宜公司在聲明中提到，AMPV裝甲車將成為美軍裝甲旅戰鬥隊（Armored Brigade Combat Team）未來的基礎，為官兵提供更好的防護。

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外媒指出，儘管後來美軍用M2布雷德利戰車取代了部分前線步兵用的M113裝甲車，但M113裝甲車依然有相當多變體在服役當中，包含移動指揮所、裝甲救護車及其他支援車輛，因此，AMPV裝甲車的誕生就是為了取代這些M113甲車變體。

AMPV裝甲車的設計基本上就是沒有砲塔的M2布雷德利，能與M2布雷德利戰車通用部件，具有5種變體，包含移動指揮所、裝甲救護車、後送醫療車、重型迫砲火力支援車及通用運輸車輛。

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