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    被通緝後離港返美 黎智英助手：港人是習近平送世界的禮物

    黎智英（右）助手Mark Simon（左）遭到香港警方通緝，他表示，美國吸引了不可思議的香港人才，直呼「香港人是習近平送世界的禮物」。（路透，本報合成）

    黎智英（右）助手Mark Simon（左）遭到香港警方通緝，他表示，美國吸引了不可思議的香港人才，直呼「香港人是習近平送世界的禮物」。（路透，本報合成）

    2020-09-04 00:42:09

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英上個月被以違反香港國安法，從香港住家遭警方押走，當時黎智英助手Mark Simon遭到香港警方通緝。近期Mark Simon的消息再度出現，被通緝的他，已經離開香港返回美國；他表示，美國吸引了不可思議的香港人才，直呼「香港人是習近平送世界的禮物」。

    根據《美國之音》報導，身為黎智英左右手的Mark Simon，在香港的銀行帳戶已經遭到凍結。他也在報導中以第一人稱來自述心情，這是他自從當時事件被通緝過後，難得發布的長文。

    Mark Simon表示，自己在壹傳媒集團除了公事，也主要為黎智英私人工作，並已經為黎智英工作20年。他強調，黎智英是他的朋友，而彼此家人間關係也融洽，去年他出席多場黎智英出席的遊行，也是因為收到消息稱有人會對黎智英做出肢體行為。

    至於被通緝一事，Mark Simon則稱「《東方日報》說我被通緝，《文匯報》說我被通緝，警方有我的電話號碼。我有香港號碼，他們以前給我打過電話。他們知道我的律師是誰，律師代表我；如果我被通緝，那就是如此了」。他也透露自己在香港的銀行帳戶已經被凍結。

    Mark Simon說，香港是自己選擇的家，也熱愛香港，得知長時間無法回港後，他感到很沮喪也感到憂愁。不過他若是回香港，可能會造成麻煩，他表示，因為自己是美國公民，美國政府有道義上的義務也有保護的法律義務，若他回香港，可能將成為談判籌碼「那一切就搞砸了」。

    Mark Simon稱，若在香港遇上麻煩就必須離開香港，「我知道人們不喜歡聽這些話，但事實是，不要讓自己因為這場運動成為負擔，不要讓自己成為約束。我不認為西方人應該在示威遊行時走上街頭」。

    Mark Simon表示，可以提供幫助也能盡其所能，但不該將自己置於一個會在街上引起麻煩的位置，「我認為那就太過了，基本上是在幫助中國共產黨，因為他們會指著你說，看看這個人，他們就是這樣對我的」。

    Mark Simon引用過去二戰時，大量移民前往美國一事，他指出，過去大家常說「二戰後過來的猶太人是希特勒送給美國的禮物」，如今換句話說，美國也獲得了不可思議的香港人才，「來到美國或是英國、澳大利亞的香港人，正是習近平送給世界的禮物」。

    Mark Simon指出，若美國未來幾年，每年能有20萬香港移民就太好了，即使對香港而言會是可悲的狀況，因為美國可能得到最好、最優秀的香港人，「但對美國來說，這會是一個巨大的勝利」。

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