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    川普揚言刪減動亂城市資金 古莫：他來紐約最好帶著軍隊

    紐約州長古莫表示，川普如果要走在紐約街頭，可能需要軍隊保護。（美聯社資料照）

    紐約州長古莫表示，川普如果要走在紐約街頭，可能需要軍隊保護。（美聯社資料照）

    2020-09-03 17:14:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日簽署白宮備忘錄，威脅要刪減西雅圖、波特蘭、紐約和華盛頓在內等「無法無天」城市的撥款。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則在2日晚間回應表示，川普如果要走在紐約街頭，可能需要軍隊保護。

    綜合外媒報導，川普近日下令對民主黨執政的城市進行審查，過去幾個月以來，這些地區是反種族主義抗議的中心，川普表示，這些「無政府主義管轄區」不需要聯邦政府的資金。川普在備忘錄中表示，聯邦政府不允許資金撥款給淪為「無法無天」（lawless）地區的城市。

    古莫則質疑川普5頁備忘錄的合法性，古莫指出，川普將自己視為國王，但事實並非如此，身為總統他不能凌駕於法律之上，阻擋紐約取得聯邦預算是非法行為。古莫也提到，川普在紐約不被大家喜愛，甚至連身為前聯邦法官的胞姊，都以川普為恥。

    古莫表示，川普行經紐約市的時候，保標人數可能永遠不夠，最好戴上整支軍隊。並補充提到，川普應該清楚自己在紐約有多麼不受歡迎，或許他永遠不會再踏回紐約一步。紐約州長發言人隨後也澄清，古莫相關言論並非威脅總統，只是在說明川普在這座城市有多麼不受喜愛。

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