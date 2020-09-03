美軍艦頻航台海 CNN：挺台立場極為明確

美軍飛彈驅逐艦海爾賽號上月30巡航台灣海峽。（路透）

2020-09-03 11:19:14

〔即時新聞／綜合報導〕美中近來頻在台海周邊互別苗頭，美軍艦上個月在不到兩週時間內兩度航行台灣海峽，美國媒體認為，華府對台所表達的支持，可說是台灣面對中國進犯以來最清楚明確的一次。

《CNN》 報導，美軍飛彈驅逐艦於上月30日巡航台灣海峽，不到兩週的時間就航行了2次，這也是華府在台灣面對中國侵略威脅之際，所發出最清楚明確的支持訊息。

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報導中提到，在中國國家主席習近平的領導下，中國近年又強化了對台灣的主權聲索，並威脅要以軍事行動來對付其所視為「台灣獨立」的聲浪，就在美國在臺協會解密兩則談及對台「六項保證」的文件後，中國政府批評六項保證是「非法且無效」。

國際戰略研究所中國防務政策研究員Meia Nouwens表示，在美國視中國為台海不安定因素的此刻，美方試著清楚表明其對台保證；前美國防部官員Drew Thompson則說，「美國在參與對台事務上極其公開，要想威嚇中國侵略，美國就必須彰顯出態度。」

Meia Nouwens指出，就連中國的國防專家都不相信中國能夠在戰爭中碾壓台灣，若是輸掉對台一役，對中國共產黨來說是大災難，「因此，我不認為這是件他們會輕易發起的行動。」美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福則說，只要購買正確的裝備，加上美國提供必要協助，台灣可說是非常容易防守。

然而，台灣軍隊本身也有不少隱憂，較少的人口在兵源的補充上顯得掙扎，即便美方有意售台F-16戰鬥機，但是否有足夠的飛行員能夠操作成了疑問，Meia Nouwens表示，「軍售案會要求台灣多招募107名飛行員，但在過去9年，台灣只增加了21名，我們需要持續關注這樣的情況。」

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